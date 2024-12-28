"Я тут, і залишуся тут": президентка Грузії Зурабішвілі зробила гучну заяву

28 грудня чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, напередодні інавгурації Міхеїла Кавелашвілі на пост президента, заявила, що залишається у резиденції.

Про це повідомило "Ехо Кавказа".

Вона виступила зі зверненням з офіційної резиденції президента Грузії – палацу Орбеліані в Тбілісі.

"Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10:00 ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги", – заявила президентка.

Нагадаємо, Міхеїла Кавелашвілі було обрано президентом Грузії в першому ж турі виборчою колегією. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні діюча президентка Саломе Зурабішвілі. Вона також, в свою чергу, засудила висування Кавелашвілі, стверджуючи, що вона є єдиною легітимною інституцією Грузії, що залишилася в країні та вважає процедуру обрання нового президента нелегітимною.

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