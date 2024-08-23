Я твердо стоятиму на боці України та наших союзників з НАТО - Гарріс

Віце-президентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

Про це пише Associated Press.

Гарріс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні.

"Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО", - запевнила вона.

Гарріс також додала, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши "понад 50 країн".

Нагадаємо, вже восени у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден, який оголосив про вихід із президентських перегонів, сам запропонував висунути Камалу Гарріс на посаду глави Білого дому.

"Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я маю відмовитися від висування і зосередитися винятково на виконанні своїх обов'язків президента протягом терміну, що залишився", — йдеться в тексті заяви.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп у телефонній розмові з CNN за кілька хвилин після того, як Байден оголосив про вихід із перегонів, назвав його "найгіршим президентом за всю історію США".

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