"Ядерні об'єкти - це не іграшки": в МЗС України обіцяють судитися з Росією у всіх міжнародних судах через захоплення двох АЕС

Український дипломат наголосив, що наразі ситуація на АЕС стабілізувалася.
Росія буде нести відповідальність за те, що наражала світ на ядерну катастрофу через захоплення Запорізької та Чорнобильської АЕС. Україна обіцяє звертатися у всі міжнародні суди.
Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Спочатку МАГАТЕ трішки пустилося берега і збиралося їхати на Чорнобильську станцію і домовлятися з росіянами про візит. Ми їх вирівняли дуже швидко, і зараз все відбувається в рамках взаємодії МАГАТЕ з українською владою, тому що це наші території. І відбулося багато різних комунікацій, в рамках яких росіянам дали зрозуміти, що ядерні об'єкти - це не іграшки. Це все - інший рівень загроз і проблем", - зазначив він.
Український дипломат наголосив, що наразі ситуація на АЕС стабілізувалася завдяки багатьом різним комункаціям, яку вели українська влада.
"Але те, що Росія буде нести відповідальність, і ми затягаємо по всіх міжнародних форматах, і тих, що треба, по судам за те, що вони наражали світ на ядерну небезпеку, коли захоплювали ЗАЕС чи ЧАЕС, це ми будемо робити. Я Вам гарантую 100%", - сказав Кулеба.