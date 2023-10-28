"Я віддав наказ": Байден прокоментував авіаудари США по об’єктах в Сирії

Президент США Джо Байден прокоментував удари американських винищувачів по двох об'єктах на сході Сирії, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та підтримувані ним угруповання.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Так, Джо Байден зазначив, що від 17 жовтня підтримувані КВІР угруповання здійснили численні атаки з використанням дронів, внаслідок чого були поранені кілька військовослужбовців США. Під час однієї з таких атак американський контрактник помер від серцевого нападу, намагаючись потрапити до укриття.

"У відповідь на цю серію атак і постійні загрози майбутніх атак, за моїм розпорядженням, в ніч на 26 жовтня 2023 року збройні сили Сполучених Штатів завдали точкових ударів по об'єктах на сході Сирії", – заявив Байден.

За його словами, удари завдавали по об’єктах, які використовуються КВІР і пов'язаними з ним угрупованнями для командування і управління, зберігання боєприпасів та інших цілей.

"Ці удари мали на меті забезпечити стримування і були здійснені таким чином, щоб обмежити ризик ескалації і уникнути жертв серед цивільного населення. Я віддав наказ про завдання ударів з метою захисту нашого особового складу, послаблення і зриву триваючої серії нападів на Сполучені Штати і наших партнерів, а також з метою стримування Ірану і підтримуваних ним груп бойовиків", – наголосив Байден.

Нагадаємо, минулого тижня бази США в Іраку та Сирії атакували безпілотники – понад 20 військових отримали поранення.

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