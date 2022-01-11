"Я вирішив перечекати зовні": письменник-сатирик Шендерович виїхав з Росії

Раніше Мін'юст РФ включив публіциста до реєстру "іноагентів".

Письменник-сатирик Віктор Шендерович вирішив виїхати з Росії через позов бізнесмена-пропагандиста Євгена Пригожина.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шендерович розповів, що завжди прибував за повістками на допити та до судів, але вирішив утриматися "від особистої участі у кримінальній справі, яка світить йому за заявою "кремлівського кухаря" Пригожина".

"Я вирішив перечекати зовні", - написав Шендерович та додав, що на виїзд з Росії у Кремлі йому натякали 20 років і наразі це рішення вимушене.

"Вимушений від'їзд із батьківщини - це теж позбавлення волі, зрозуміло...", - наголосив письменник.

Варто зазначити, що наприкінці 2021 року Шендерович заявив про судимість Пригожина. Той подав позов про наклеп - у цій справі письменнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Пригожин просив порушити кримінальну справу через висловлювання Шендеровича в ефірі "Эхо Москвы" про зв'язок Пригожина із приватною військовою компанією Вагнера, співробітники якої, стверджував публіцист, причетні до вбивства російських журналістів у ЦАР. Пригожин зв'язок із ПВК Вагнера заперечує.

Євген Пригожин - російський бізнесмен, ресторатор, власник кейтерингового бізнесу, засновник фабрики тролів з Ольгіна, одна з ключових фігур в російсько-українській інформаційній війні.

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