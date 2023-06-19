"Я-я-я-я-я-я": Путін почав заїкатися, лише почувши прізвище Залужний (кумедне відео)

Путін видав свою безглузду версію, де може перебувати Залужний, якого його пропаганда ховала декілька разів.

Російський президент-диктатор Володимир Путін так боїться головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що, лише почувши його прізвище, почав нервово заїкатися.

Фрагмент відео активно поширюють у телеграм-каналах.

Так, в очільника Кремля військові "кореспонденти" запитали, де, на його думку, може перебувати Залужний, якого російська пропаганда уже декілька разів "ховала". Почувший прізвище головнокомандувача ЗСУ, Путін почав заїкатися.

"А-а-а-а, де-де він, Залужний?", - відповів російський президент на запитання своїх пропагандистів. Тоді "воєнкори" сказали, що є телеграм-канал "Де Залужний". На що Путін знову почав заїкатися: "Я-я-я-я-я-я знаю, мені здається, що я знаю. Для цього треба перейти на іноземну мову. Мені здається, що він - за кордоном".

Путін почав заїкатися, лише почувши прізвище Залужний (кумедне відео)

Нагадаємо, що на початку травня пропаганда пропагандисти Росії поширила в Мережі фейки про начебто загибель головнокомандувач Збройних сил України Валерія Залужного. Вони заявили, що нібито він "у критичному стані перебуває у головному військовому госпіталі, де триває боротьба за його життя" нібито після отриманого поранення.

Поки рупори Кремля поширювали брехню, головнокомандувач ЗСУ відвідав весілля українського військового. Він прийшов привітати молодять зі створенням нової української сім'ї.

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