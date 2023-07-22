"Я єду, нах*й, домой!": військовий РФ влаштував скандал на блокпосту Бєлгородщини

Окупант сказав, що йому начхати на наказ, тому проїде додому.

Військовий наголосив, що більше не збирається їхати на війну до України. Мовляв, з нього досить.

Телефонну розмову, в якій він розповідає деталі інциденту товаришу, перехопило ГУР МО.

"Сергію, більше, я поклявся перед пацаном одним своїми дітьми, більше нікуди не вийду, я присягаюсь. Я єб*в рота. Не хочу. Все, досить", –констатував окупант.

Серед російських військових панує зневажливе ставлення до цивільних

Їхав до вівчарки та дітей

Росіянин активно жалівся, що його не хотіли пускати додому. "У мене собака, бл**ь, німець вівчарка, бл**ь, мені по**й, мені його треба їхати годувати. Розумієш? Мені до пі**и, пес ох****ий. Я його люблю. Бл**ь. Е**ть, заїхати не можу. По**й. Я все одно заїхав, еб*в я там у рот", –

Відмову у проїзді на блокпосту пояснили наказом області нікого не пускати. "Я говорю: у мене діти вдома. У сенсі нікого не пускати? Я їду, на**й, додому", – продовжив окупант.

Така відповідь його співгромадянина, звісно, не влаштувала. Наказ – є наказ.

"Розмовляй простіше, говорю. Придурок. Вікно зачинив, праворуч на червоний завернув і поїхав", – розповів військовий.

Нагадаємо, раніше ГУР опублікувала перехоплення, де російський окупант розповів про значні втрати особового складу армії РФ під час війни. Він визнав ЗСУ набагато ефективнішою армією за російську.

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