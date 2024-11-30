"Я з вами й буду з вами": Зурабішвілі заявила, що не складе повноважень до обрання легітимного президента

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Про це повідомило видання Sova.

"Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду з вами", – сказала президент.

За словами Зурабішвілі, протести зростають і серед державних службовців: люди йдуть у відставку, зокрема в дипломатичній спільноті, особливо в посольствах у Європейському Союзі.

"Це масовий загальнонаціональний протест проти узурпації влади і спроби перетягнути Грузію в Росію", – додала вона.

Нагадаємо, проросійський прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у його країні, на відміну від України 2013 року, існують сильні інститути державної влади, які не допустять Майдану.

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