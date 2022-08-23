"Я закликаю серйозно подумати про необхідність цього": в Естонії застерігають від поїздок до Росії

У країні не виключають провокацій проти громадян Естонії.

У зв’язку з агресивною антиестонською риторикою з боку Російської Федерації, яка значно посилилася останніми днями, в Естонії закликали співвітчизників відмовитися від поїздок до Росії.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсал надав коментар щодо посилення агресивної риторики проти Естонії з боку РФ.

"Повторюю попередження Міністерства закордонних справ Естонії щодо уникнення будь-яких поїздок на територію Росії. Якщо ви перебуваєте в Росії для короткої поїздки, я закликаю вас серйозно подумати про необхідність залишитися там. Росія – це країна, яка веде війну проти України, і не виключені провокації проти громадян Естонії", – заявив Рейнсал.

Як повідомлялося, Естонія також пропонує повністю заборонити в'їзд громадян Росії до Євросоюзу. Згідно з пропозицією Естонії, восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії повинен включати всеосяжне ембарго на енергоносії.

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