“Я живий”: Лукашенко зняв маску під час зустрічі з пацієнтами ковідної лікарні

Самопроголошений білоруський лідер демонстративно тиснув руку хворій на коронавірус.
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав ковідну лікарню в місті Орші, яке перебуває у “червоній” зоні карантину через поширення коронавірусної інфекції.
Відео відвідин білоруським диктатором медичного закладу, де перебувають пацієнти з COVID-19, опублікував Telegram-канал “Пул першого”.
Як видно на знятих кадрах під час спілкування з однією з пацієнток із COVID-19 Лукашенко потиснув їй руку, а потім зняв маску, щоб довести, що він не двійник глави держави.
“Живий я. Бо деякі пишуть, що двійник приходить”, — заявив він.
Раніше прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що його доводиться вмовляти вдягнути маску та інші засоби індивідуального захисту.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко й раніше нехтував карантинними правилами під час відвідування лікарень, де лежать пацієнти із COVID-19.
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