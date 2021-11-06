“Я живий”: Лукашенко зняв маску під час зустрічі з пацієнтами ковідної лікарні

“Я живий”: Лукашенко зняв маску під час зустрічі з пацієнтами ковідної лікарні

Самопроголошений білоруський лідер демонстративно тиснув руку хворій на коронавірус.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав ковідну лікарню в місті Орші, яке перебуває у “червоній” зоні карантину через поширення коронавірусної інфекції.

Відео відвідин білоруським диктатором медичного закладу, де перебувають пацієнти з COVID-19, опублікував Telegram-канал “Пул першого”.

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Як видно на знятих кадрах під час спілкування з однією з пацієнток із COVID-19 Лукашенко потиснув їй руку, а потім зняв маску, щоб довести, що він не двійник глави держави.

“Живий я. Бо деякі пишуть, що двійник приходить”, — заявив він.

Раніше прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що його доводиться вмовляти вдягнути маску та інші засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко й раніше нехтував карантинними правилами під час відвідування лікарень, де лежать пацієнти із COVID-19.

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