"Я знав, що мене заарештують": затриманий в Грузії Саакашвілі написав листа із в'язниці

Лист адресований грузинському народові.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого затримали у Тбілісі, написав листа із Руставської в'язниці №12.

Лист політики опублікували його соратники на сайті "Єдиний національний рух".

Свій лист Саакашвілі адресував "соратникам і грузинському народові". Він закликам громадян країни після голосування захищати свій вибір.

У листі Саакашвілі також називає винесені йому після зміни влади в Грузії в 2012 році вироки "замовленням Путіна" і стверджує, що їх не визнає жодна країна, крім РФ.

"Коли я їхав з Києва та приїхав сюди, я знав, що, швидше за все, мене заарештують за сфабрикованими, хибним вироками, винесеними за наказом Путіна. Жодна країна в світі, крім Росії, не визнає цей вирок, але я все ж приїхав, тому що вірю в свою країну і в кожного з вас. Я хочу попросити вас усіх піти на вибори, щоб жоден голос не був втрачений, а після цього ми повинні разом захищати результати референдуму. Моя свобода і, що більш важливо, свобода Грузії повністю залежить від ваших дій і боєздатності. від цього також залежить міжнародна підтримка. Будь ласка, не сумнівайтеся і вірте, що наша перемога в наших руках, я люблю вас, ваш вірний Міхеіл Саакашвілі", - йдеться у листі.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

У п’ятницю, 1 жовтня 2021 року, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

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