"Я знаю, що вже не молодий": Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом – Reuters

Президент США Джо Байден сказав, що має намір перемогти суперника-республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, не давши жодних ознак того, що він планує вийти з перегонів після слабких результатів дебатів, які налякали його колег-демократів.

Про це пише Reuters.

"Я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", - висловився Байден.

"Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі", - додав чинний президент США.

Словесні "спотикання" та час від часу звивисті відповіді Байдена під час дебатів з Трампом посилили занепокоєння виборців щодо того, що він може бути непридатним для перебування на наступному чотирирічному терміні, і спонукали деяких його колег-демократів задуматися, чи зможуть вони замінити його як свого кандидата на виборах, які відбудуться у листопаді.

Речник кампанії Байдена Майкл Тайлер сказав, що жодних розмов про таку можливість не ведеться.

"Ми краще проведемо одну погану ніч, ніж кандидата з поганим баченням того, куди він хоче вести країну", - сказав він журналістам на борту Air Force One.

За словами двох осіб, знайомих із зустріччю, у п’ятницю вдень кампанія провела нараду, щоб запевнити співробітників, що Джо Байден не виходить із перегонів.

Кілька високопоставлених осіб, включно з колишніми президентами Біллом Клінтоном і Бараком Обамою, заявили, що дотримуються Байдена.

"Погані вечори дебатів бувають. Повірте мені, я знаю. Але ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за звичайних людей, і тим, хто дбає лише про себе", - написав колишній президент-демократ Барак Обама у соцмережі X.

Редакція New York Times, яка підтримала Байдена в 2020 році, закликала його вийти з перегонів, щоб дати Демократичній партії більше шансів перемогти Трампа, обравши іншого кандидата.

"Найбільша державна послуга, яку зараз може виконати пан Байден, – це оголосити, що він не балотуватиметься на переобрання", - йдеться в редакційній статті.

Якби Джо Байден пішов у відставку, у партії було б менше двох місяців, щоб вибрати іншого кандидата на національному з’їзді, який розпочнеться 19 серпня.

Нагадаємо, дипломат зробив сміливе припущення про провальні дебати Байдена проти Трампа.

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