"Я зробив помилку": британець вигнав українську біженку, заради якої пішов від дружини з дітьми

Британський 30-річний охоронець Тоні Гарнетт заявив, що розійшовся з українською біженкою Софією Каркадим, заради якої кинув свою дружину Лорну Гарнетт із двома дітьми. Це сталося усього через чотири місяці стосунків.

За словами чоловіка, він вигнав українку з їхнього орендованого будинку, звинувативши жінку в тому, що вона не вміє вживати алкоголь, пошкодила стіну ножем і втручається в його стосунки з двома доньками.

Про це пише Mail Online.

Покинута дружина Гарнетта виключила можливість повернення до нього і сказала, що "знала, що це закінчиться для них катастрофою", але була здивована, що настільки швидко. Лорна сказала своїм друзям, що не прийме чоловіка назад навіть "через мільйон років".

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Тоні розповів журналістам, що викликав поліцію після того, як Софія, ймовірно, пошкодила стіну, після чого на місце прибули поліцейські. Чоловік також розповів, як йому "набридло" те, що він назвав ірраціональною поведінкою українки, протягом чотирьох з половиною місяців, які вони були разом.

"Я більше не можу терпіти її (Софії – ред.) образи чи гнів. Я залишив Лорну і своїх двох дітей заради неї, і доклав усіх додаткових зусиль, щоб допомогти їй зберегти нас разом. Я так багато працював, щоб ці стосунки спрацювали. Мені також було щиро її шкода. Вона залишила свій дім і свою країну, де була війна, і нікого тут не знала", – розповів британець.

"Так, я відчував і думав, що закохався в неї. Але є в неї сторона, з якою я просто не можу більше миритися. Вона злиться і стає агресивною", – сказав чоловік про Софію.

Він також стверджував, що одного разу ввечері вона взяла ніж і кілька разів вдарила у стіну. Тож Тоні злякався і викликав поліцію.

Конфлікт стався, коли з парою мешкали ще двоє українських біженців – Софія Расторгуєва та її хлопець Ілля Троневич. Вони переїхали до Тоні та Софії після того, як британець побачив у Facebook їхнє відчайдушне звернення з проханням надати житло.

Фото: dailymail.co.uk

"Я зробив помилку, вступивши в стосунки з Софією. Як я вже говорив раніше, мої стосунки з Лорною вже закінчилися, і я був дуже нещасливий. Але це було неправильним для мене. Я намагався їй допомогти. Я не покинув її і навіть відправив повідомлення її матері, щоб вона допомогла за допомогою Google Translate. Можливо, вона страждає на посттравматичний стресовий розлад. Але вона з Києва, де війни не було", – розповів Тоні.

Він також розповів, що незабаром шукатиме новий дім і також розійдеться з іншими українськими біженцями.

За словами чоловіка, після розриву Софія надсилала йому багато повідомлень, у яких казала, що любить його, і благала про примирення. Проте Тоні сказав, що не хоче її повертати і вже давав їй "шанс за шансом".

Фото з соцмереж

Нагадаємо, у травні Тоні покинув свою дружину Лорну після 10 років стосунків заради 22-річної української біженки Софії Каркадим. Це сталося лише через 10 днів після того, як Софія приїхала до їхнього дому в Бредфорді. Тоні навіть заявляв про плани пеереїхати до України.

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