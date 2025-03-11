"Ядерна провокація на Курській АЕС": навіщо росіяни запустили фейк про "плани" України

Кремль прагнув послабити позиції України перед переговорами зі США.

Напередодні переговорів України та США в Саудівській Аравії російська пропаганда знову почала поширювати брехню про начебто підготовку Києвом ядерної провокації.

Про це повідомив український Центр протидії дезінформації при РНБО.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що "київський режим готує провокацію на Курській АЕС". У ЦПД спростували цю інформацію і звернули увагу, що це далеко не перші спроби росіян вкидати подібну дезінформацію.

"Мета таких вкидів напередодні переговорів – це намагання створити ілюзію, нібито Україна насправді не хоче миру і готова на будь-які провокації для зриву переговорів. Насправді ж так кремль хоче послабити позиції України перед переговорами та намагається вбити клин між Києвом і Вашингтоном", – пояснили у ЦПД.

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії відбуваються переговори української та американської делегацій. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про дуже конструктивний початок зустрічі.