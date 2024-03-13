“Ядерна валіза” Путіна: наскільки небезпечний її вміст і чи є там “червона кнопка” — Reuters

Вважається, що такі валізи мають також міністр оборони Росії, нині Сергій Шойгу, і начальник генерального штабу, нині Валерій Герасимов.

Кремлівський диктатор Володимир Путін попередив Захід у середу, 13 березня, що Росія технічно готова до ядерної війни, і що якщо Сполучені Штати відправлять війська до України, це буде розцінено як значна ескалація війни.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Reuters з ключовими фактами про ядерний арсенал Росії.

“Ядерна наддержава”

Росія, яка успадкувала ядерну зброю Радянського Союзу, має найбільший у світі запас ядерних боєголовок. За даними Федерації американських вчених (FAS), Путін контролює близько 5580 ядерних боєголовок.

З них близько 1200 — виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені, і близько 4380 — накопичені для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності.

З накопичених боєголовок 1 710 стратегічних боєголовок розгорнуті: близько 870 на балістичних ракетах наземного базування, близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів і, можливо, 200 на базах важких бомбардувальників. Такі цифри означають, що Москва могла б знищити світ багато разів.

Під час холодної війни Радянський Союз мав пікову кількість ядерних боєголовок близько 40 000, в той час як США — близько 30 000.

За яких обставин будуть використані?

Опублікована ядерна доктрина Росії до 2020 року визначає умови, за яких російський диктатор може розглянути можливість застосування ядерної зброї: загалом як відповідь на напад із застосуванням ядерної або іншої зброї масового знищення, або на застосування звичайної зброї проти Росії, “коли саме існування держави буде поставлено під загрозу”.

Нові ядерні засоби

У своєму Огляді ядерної політики за 2022 рік Сполучені Штати заявили, що Росія і Китай розширюють і модернізують свої ядерні сили, і що Вашингтон дотримуватиметься підходу, заснованого на контролі над озброєннями, щоб запобігти дорогій гонці озброєнь.

“Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 2023 року, окрім поточної модернізації”, — йдеться в аналізі російських сил за 2024 рік, підготовленому FAS.

“У майбутньому, однак, кількість боєголовок, призначених для російських стратегічних сил, може збільшитися, оскільки ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками”, — зазначає FAS.

Випробування

Путін заявив, що Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо Сполучені Штати зроблять це.

Минулого року він підписав закон про відкликання ратифікації Росією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Пострадянська Росія не проводила ядерних випробувань.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році лише кілька країн випробували ядерну зброю, згідно з даними Асоціації з контролю над озброєннями: Сполучені Штати востаннє провели випробування в 1992 році, Китай і Франція — в 1996 році, Індія і Пакистан — в 1998 році, а Північна Корея — в 2017 році. Радянський Союз востаннє випробовував ядерну зброю в 1990 році.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 1996 році і ратифікований у 2000 році. Сполучені Штати підписали договір у 1996 році, але ще не ратифікували його.

Хто віддасть наказ про російський запуск?

Російський президент є особою, яка ухвалює остаточне рішення про використання російської ядерної зброї.

Так звана “ядерна валіза”, або “Чегет” (названа на честь гори Чегет у Кавказьких горах), постійно знаходиться при президентові. Вважається, що такі валізи мають також міністр оборони Росії, нині Сергій Шойгу, і начальник генерального штабу, нині Валерій Герасимов.

По суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу “Казбек”. “Казбек” підтримує іншу систему, відому як “Кавказ”.

Кадри, показані російським телеканалом “Звезда” у 2019 році, демонструють, як було сказано, одну з валіз з безліччю кнопок. У розділі під назвою “команда” є дві кнопки: біла кнопка “запуск” і червона кнопка “відміна”. Кейс активується спеціальною флеш-картою, повідомляє “Звезда”.

Якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через валізи віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по США і Європі.

Якщо ядерна атака буде підтверджена, Путін може активувати так звану систему “Мертва рука” або “Периметр” як останній засіб: по суті, комп'ютери вирішуватимуть, коли настане судний день. Контрольна ракета віддасть наказ про нанесення ядерних ударів з усього величезного арсеналу Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожує країнам НАТО, якщо ті введуть війська до України.

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