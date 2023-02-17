Ядерна зброя не може бути використана у війні: Шольц у Мюнхені звернувся до Путіна

Німецький канцлер Олаф Шольц наголосив, що у війні, розв'язаній російським диктатором Володимирим Путіним, не може бути "використана ядерна зброя".

Про це німецький політик сказав на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 17 лютого.

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"Вперше в нашій історії ядерна сила проводить імперіалістичну агресивну війну тут, на європейській землі. Це дійсно дуже жорстока війна. Це імперіалістичний підхід Росії захопити всю Україну чи більші її частини. Саме тому Німеччина надає підтримку Україні і є найбільшим постачальником також зброї для України на континентальній Європі. І ми продовжимо це робити", - сказав Шольц.

За припущеннями канцлера, війна в Україні ще не скоро закінчиться.



"Ми маємо бути готовими до довгої війни. І це мудро надіслати Путіну сигнал, що ми готові стояти весь цей час поруч з Україною. Надзвичайно важливе рішення, які ми маємо ухвалити всі разом, - це сказати, що ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, а не говорити про те, коли, в якому місяці закінчиться ця війна", - зауважив він.

На думку Шольца, зараз Європа є об'єднаною, як ніколи, і цього Путін не очікував.



"Путін ніколи не очікував, що Європа буде такою об’єднаною. Він ніколи не думав, що трансатлантичне партнерство працюватиме так добре. Але також він ніколи не думав, що буде так багато підтримки Україні від інших країн зі всього світу. І він ніколи не очікував, що навіть на саміті G20 він матиме дуже прямий сигнал про цю війну й російську агресію, а ядерна зброя не може бути використана у цій війні", - додав німецький канцлер.

Чи застосує Путін ядерну зброю

Генерал-лейтенант, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес впевнений, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України. За його словам, росіяни рлзуміють, що за допомогою тактичної ядерної зброї вони нічого не досягнуть на полі бою. Тому все, що вони можуть, це шантажувати світ.

Однак колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що у країнах Заходу побутує переконання, що загнаний, як щур у кут, Путін може застосувати ядерну зброю. Саме це стримує уряди західних країн від постачання Україні потужнішої зброї.

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