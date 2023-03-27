Ядерна зброя РФ у Білорусі: як Путін і Лукашенко залякують Захід і чого очікувати далі

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі - так само, як США це роблять на території країн-союзників. Як заявив Путін, РФ допомогла Білорусі переобладнати літаки, передала ракети "Іскандер" і починає будувати сховище для зберігання ядерної зброї. За його словами, на цьому начебто давно наполягав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Заява глави Кремля стала несподіванкою для України і міжнародної спільноти. Вона пролунала незабаром після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, на яких наголошувалося, зокрема, на недопустимості розповсюдження ядерної зброї.

Яку мету переслідує президент РФ, якими будуть наслідки заяви Путіна, як відреагували Україна і Захід - ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів.

Міжнародна реакція на демарш Кремля

США відреагували стримано. Як зазначив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю. За його словами, "доведеться спостерігати та бачити, куди це піде".

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

У МЗС Німеччини заяви Путіна назвали "подальшою спробою ядерного залякування". Крім того, подібний крок є порушенням зобов'язань Білорусі бути вільною від ядерної зброї.

"Порівняння президента Путіна з розподілом ядерної зброї НАТО є оманливим і не може служити для виправдання кроку, оголошеного Росією", - наголошують у відомстві.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас порадив не звертати увагу на такі дії Кремля.

"Не варто відволікатися на крики "що тепер?". Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Санкт-Петербург)", - заявив Анушаускас.

В МЗС Польщі заявили, що Путін збільшує загрозу миру в Європі.

"Ми вважаємо, що рішення Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі в гвинтики російської військової машини. Ми засуджуємо це посилення загрози миру в Європі та в усьому світі", - йдеться в заяві відомства.

Що каже українська влада

МЗС України закликало держави Групи G7 та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для РБ, у разі її згоди розмістити на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії. Також Україна закликала негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Україна також звернулася до білоруського суспільства з закликом не допустити реалізації злочинних намірів Путіна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що Кремль "взяв Білорусь у ядерні заручники".

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - наголосив секретар РНБО.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що президент Росії таким кроком визнає свої попередні поразки.

"Путін (Рф) дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою. І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної..." - написав він.

Путін робить з Білорусі "цапа-відбувайла"

Президент РФ Володимир Путін вирішив використати Білорусь для залякування Заходу, проте конкретики щодо термінів розміщення ядерної зброї не озвучив.

Таку думку висловив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Їжак в ефірі каналу "Freeдом".

"Все виглядає так, що, по-перше, Білорусь Путіну не шкода, він готовий зробити з неї цапа-відбувайла про всяк випадок, нею полякати. Якби Путін сказав, що перемістить ядерну зброю до кордонів України, це було б відносно чесно з боку її, що він готується до ядерної війни. А тут сказав, що не він готується, що його Лукашенко попросив і вони приготували таку можливість. Коли її буде реалізовано - невідомо", - зауважив експерт.

Їжак нагадав, що "Путін не сказав, коли і як це відбуватиметься":

"Все, що він сказав – з 1 липня буде технічна готовність для того, щоб російська тактична ядерна зброя з'явилася у Білорусі. Коли вона з'явиться і чи взагалі з'явиться - невідомо. За яких умов – також не сказав. Навіть не сказав, для яких саме літаків вона призначена".

На його думку, заява президента РФ викликана тим, що він залишився незадоволеним розмовою із Сі Цзіньпіном:

"Він підписав із ним заяву про партнерство, там було прямо написано, що ядерні країни мають відмовитися від розміщення ядерної зброї за межами національної території. І після цього кілька днів він заявив, що готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі... Тобто китайську допомогу він не отримав у достатньому обсязі".

Ядерний шантаж - останній козир РФ

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що ядерний шантаж Путіна - "це справді останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь".

"Це спроба сказати, що "дивіться, ми можемо піти і на таке". Хоча військові спеціалісти, які дивляться на ситуацію професійно, чітко і ясно заявляють, що такого не буде, бо цей крок означатиме насамперед кінець тих людей, хто на нього піде", - каже Огризко.

На його думку, слова Путіна пов'язані з критичною ситуацією для Москви на полі бою:

"Наступ, який голосно оголошувався в Росії, фактично захлинувся, результатів на полі бою немає. З іншого боку, навпаки є чіткі підтвердження, що ЗСУ, Сили опору концентрують свої можливості і я пружина колись вистрелить".

Білорусь стає ядерною державою

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це пряме порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Виходить, що Білорусь стає ядерною державою. Непрямо, опосередковано. Я так розумію, що Лукашенко здався і виділив землю під російську військову базу у Білорусі. І Росія будує там сховище для ядерної зброї. Ядерна зброя буде перебувати в юрисдикції РФ, але розташовуватися у Білорусі. Це означає, що країни НАТО включать Білорусь у перелік противників", – зазначив він.

За його словами, Путін намагається нагнітати обстановку.

"Це історія не про нас. Це історія про НАТО. Тактичну ядерну зброю (з Білорусі) проти нас немає сенсу застосовувати. Там болотиста місцевість, Полісся. А тактична зброя далеко не дістане", – пояснив експерт.

Також Жданов не виключає, що заява Путіна залишиться просто словами.

"Адже поки ядерна зброя не перетнула російсько-білоруський кордон, до тих пір це лише заява", – припустив він.

Читайте також: