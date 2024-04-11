Ядерна зброя РФ: з чого складається і в якому стані – Черник відповів

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів, в якому стані російська ядерна зброя і чи дійсно РФ здатна її застосувати.

Про це Черник сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами, ядерний потенціал Росії потрібно розділити на кілька частин. Шахтові установки Р-36М і УР-100Н – це головні ядерні сили РФ, які стоять в шахтах. Їх є 74 одиниці і всі націлені на США, каже експерт.

"Там роздільні боєголовки різного кілотоннажу. Навіть є на 20 мегатонн. Це неймовірно багато. Думаю, що це вже нема про що говорити. Обслуговував це все насамперед наш "Південмаш". Бо саме вони розробляли ракети "Воєвода". Сумніваюся, що воно в адекватному стані", – зазначає Черник.

Також Росія має рухомі установки РС-24 "Ярс" і "Тополь-М". Їх багато, зауважив аналітик.

"Декларують росіяни, що в них до 500 таких пускових установок. Вони можуть мати на борту від 3 до 6 роздільних боєголовок вагою від 300 до 500 кілотонн. Є ракета Х-101. Всі чули, всі про неї знають. Є її "посестра" Х-102 у ядерному виконанні. "Іскандер" може мати ядерну боєголовку до 50 кілотонн", – повідомив експерт.

На його думку, найнебезпечнішим залишається ядерний підводний флот РФ. За інформацією експерта, у росіян є до 28 робочих ракетоносців різного типу та різного класу.

"І найбільш далекобійний і небезпечний – це класу "Дельфін". Там до 16 ракет типу Р-29. Вони називають це "Сінєва". Оце серйозна зброя", – сказав аналітик.

Черник зауважив, що американці наразі спроможні збити 98% всього, що запустять росіяни.

"Але долетить 2%. Це дуже багато", – пояснив він.

Раніше Петро Черник пояснив, чи може Україна розробляти ядерну зброю.

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