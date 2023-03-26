Ядерна зброя Росії у Білорусі: у МЗС Польщі попередили про зростання загрози у Європі

В МЗС Польщі вважають, що Путін хоче ще більше "втягнути Білорусь в гвинтики російської військової машини".

У Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що розміщення ядерної зброї у Білорусі, про яке 25 березня заявив Путін, збільшує загрозу миру у Європі.

Про це сказав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у коментарі RMF 24.

За його словами, таким чином Путін хоче ще більше "втягнути Білорусь в гвинтики російської військової машини".

"Ми вважаємо, що рішення Путіна розмістити тактичну ядерну зброю та засоби її доставки в Білорусі ще більше посилює напруженість у зв'язку з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі в гвинтики російської військової машини. Ми засуджуємо це посилення загрози миру в Європі та в усьому світі", - сказав він.

Ядерна зброя у Білорусі

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор Путін заявив пропагандистам, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Він сказав, що 1 липня країна завершує будівництво сховища для такого зброєння і готова її там розмістити.

Тим часом у Білому домі повідомляють, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю. Разом з тим він зазначив, що Москва і Мінськ вже деякий час говорять про передавання зброї.

Українаська влада вважає, що таким кроком Путін хоче взяти Білорусь у "ядерні заручники".Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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