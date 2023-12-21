Ядерні ігри КНДР: яку зброю має Кім Чен Ин і за яких умов він її застосує — Reuters

Кім пообіцяв прискорити виробництво ядерної зброї для стримування того, що він назвав провокаціями США.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ракетні випробування цього тижня свідчать про те, що його країна без вагань здійснить ядерну атаку, якщо ворог спровокує її стратегічною зброєю, оскільки, за словами спостерігачів, він рухається до того, щоб привести такі сили в бойову готовність.

За словами аналітиків, коментарі Кіма є останніми в серії заяв і законодавчих змін, які окреслили експансивну, неоднозначну і потенційно дестабілізуючу доктрину.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Reuters про те, як і коли Північна Корея може застосувати свою ядерну зброю.

Коли Північна Корея може застосувати свою ядерну зброю?

Північна Корея заявляє, що виступає проти війни, що її ядерна зброя призначена для самооборони і що вона необхідна для захисту від “ворожої” політики з боку Вашингтона, Південної Кореї та Японії.

У своїй промові на військовому параді минулого року Кім сказав, що завданням його ядерних сил є запобігання війні шляхом стримування і потенційного нанесення ударів по будь-кому, хто порушує “фундаментальні інтереси” Північної Кореї.

Аналітики зазначають, що ці коментарі, схоже, повторюють формулювання, використані в Огляді ядерної політики Сполучених Штатів, в якому йдеться про те, що вони будуть використовувати ядерну зброю для захисту своїх “життєво важливих інтересів” або інтересів своїх союзників.

У вересні 2022 року Північна Корея закріпила право на застосування превентивних ядерних ударів для самозахисту в новому законі.

Серед сценаріїв, які можуть спровокувати ядерну атаку, — загроза неминучого ядерного удару; якщо керівництво, народ або існування країни опиняться під загрозою; або для того, щоб отримати перевагу під час війни.

Згідно із законом, Кім має “всі вирішальні повноваження” щодо ядерної зброї, але якщо під загрозою опиниться система командування і контролю, то ракети можуть бути запущені “автоматично”.

Державні ЗМІ повідомили, що новий закон забороняє обмін ядерною зброєю або технологіями з іншими країнами і спрямований на зменшення небезпеки ядерної війни шляхом запобігання прорахункам між ядерними державами і нецільовому використанню ядерної зброї.

Однак, на думку аналітиків, якщо Кім делегує повноваження на запуск нижчим командирам під час кризи, це може збільшити ймовірність катастрофічного прорахунку.

У вересні 2023 року Північна Корея прийняла поправку до конституції, яка закріплює її політику щодо ядерних сил, а Кім пообіцяв прискорити виробництво ядерної зброї для стримування того, що він назвав провокаціями США.

Міністр оборони Північної Кореї Канг Сун Нам заявив у липні, що розміщення американських авіаносців, бомбардувальників або ракетних підводних човнів у Південній Кореї може відповідати критеріям для застосування ядерної зброї.

Однак, на думку аналітиків, якщо Кім делегує повноваження на запуск нижчим командирам під час кризи, це може збільшити ймовірність катастрофічного прорахунку.

Читайте провідні новини дня:

Куди може націлитися Північна Корея?

У 2017 році, коли Північна Корея здійснила свій перший успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), її міністерство закордонних справ погрожувало завдати ядерного удару по “серцю США”, якщо Вашингтон коли-небудь проявить “найменші ознаки спроби усунути наше верховне керівництво”.

Того ж року Північна Корея також погрожувала використати свою ядерну зброю, щоб потопити Японію в морі.

У 2022 році впливова сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чжон, виступила із заявою, в якій попередила, що Північ без вагань застосує ядерну зброю, якщо на неї нападе Південна Корея.

Кім Йо Чжон виклала детальний сценарій, в якому Північ мобілізує свої ядерні сили у відповідь на напад Півдня і використовує їх, щоб “повністю придушити войовничий дух противника, запобігти затяжним бойовим діям і зберегти власні військові м'язи”.

Яку зброю має Північна Корея?

Північна Корея не випробовувала ядерну зброю з 2017 року, але аналітики кажуть, що вона, швидше за все, продовжує виробляти уран і плутоній для боєголовок.

Згідно з квітневим дослідженням Інституту науки та міжнародної безпеки, Пхеньян може мати від 31 до 96 ядерних боєголовок, залежно від типів пристроїв, які він будує.

У 2021 році Кім заявив, що Північна Корея здатна “мініатюризувати, полегшити і стандартизувати ядерну зброю”. У січні 2023 року він заявив, що країна буде “експоненціально розширювати” свій ядерний арсенал і “масово виробляти” тактичну ядерну зброю.

Пхеньян також просунувся вперед у розробці нових ракет для доставки ядерної зброї, включаючи масивні МБР на рідкому і твердому паливі з дальністю польоту до США, ракети малої дальності для доставки тактичних боєголовок і свої перші крилаті ракети з ядерним озброєнням.

Використання Північною Кореєю терміну “пускові навчання” замість “випробувальні стрільби” для опису запуску МБР цього тижня свідчить про те, що країна готова до масового виробництва і розгортання МБР “Хвасон-18”, заявив у вівторок, 19 грудня, в коментарі Чонг Сон Чанг, експерт з політичної стратегії Північної Кореї в Інституті Седжонг під Сеулом.

“Наступного року Північна Корея продовжуватиме свою політику “сили заради сили”, випробовуючи твердопаливні МБР і БРПЛ зі стратегічних атомних підводних човнів і розробляючи МБР з багатозарядними боєголовками”, — написав він.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що тримає Білий дім під прицілом завдяки своєму новому супутнику-шпигуну, який, за словами режиму, вже запущений і працює, хоча Захід має свої сумніви.

Читайте також: