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Ядерні навчання Росії та НАТО та “полювання” на Гіркіна: головні новини ночі 17 жовтня

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Ядерні навчання Росії та НАТО та “полювання” на Гіркіна: головні новини ночі 17 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 17 жовтня:

  • Північноатлантичний альянс відпрацьовуватиме використання американської ядерної зброї, яка розташована у Європі. Читати далі –>
  • Винагорода ГУР Міноборони за полоненого терориста Гіркіна підлягає декларуванню. Читати далі –>
  • Під час атаки дронами окупанти влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад у Миколаєві. Читати далі –>
  • У Парижі під час акції протесту демонстранти влаштували погроми офісів, відбулися сутички з поліцією. Читати далі –>
  • Яскравий болід на кілька секунд осяяв вечірнє небо над сибірським регіоном РФ. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
7760
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