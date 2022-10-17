Ядерні навчання Росії та НАТО та “полювання” на Гіркіна: головні новини ночі 17 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 17 жовтня:
- Північноатлантичний альянс відпрацьовуватиме використання американської ядерної зброї, яка розташована у Європі. Читати далі –>
- Винагорода ГУР Міноборони за полоненого терориста Гіркіна підлягає декларуванню. Читати далі –>
- Під час атаки дронами окупанти влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад у Миколаєві. Читати далі –>
- У Парижі під час акції протесту демонстранти влаштували погроми офісів, відбулися сутички з поліцією. Читати далі –>
- Яскравий болід на кілька секунд осяяв вечірнє небо над сибірським регіоном РФ. Читати далі –>
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