"Ядерні одкровення" Трампа: політик розповів про секретні переговори з РФ та Китаєм

Республіканець стверджує, що майже переконав Москву та Пекін позбутися ядерної зброї, коли був президентом США.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що під час свого першого президентства у 2017-2021 роках нібито вів переговори з Китаєм та Росією і майже вмовив їх підписати угоду про спільне ядерне роззброєння.

Про це Трамп розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі FLAGRANT.

"Ядерне озброєння — найбільша загроза, яка у нас сьогодні є у світі. Це не глобальне потепління, коли рівень океану підніметься на дюйм за найближчі 500 років. Найбільша загроза — це ядерна війна, тому що це [знищення світу, яким ми його знаємо — ред.] станеться всього за один день", – заявив політик.

Він додав, що наразі у світі є п'ять країн, які мають ядерну зброю і нарощують свій ядерний потенціал. У цій небезпечній ситуації Трамп бачить місію Сполучених Штатів в тому, щоб не допустити збільшення ядерної загрози.

"Ми [США, РФ та КНР – ред.] були близькі до угоди про ліквідацію ядерної зброї. Це було б так добре для всіх країн. І ми б залучили до цієї угоди всіх інших, щоб повністю позбутися ядерного потенціалу й денуклеаризувати світ, тому що ядерна зброя надто потужна", – наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у The Washington Post розповіли про секретні контакти Трампа з Путіним. За даними видання, Трамп під час пандемії таємно надсилав Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19.

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