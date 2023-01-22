Ядерні погрози дають можливість росіянам зберегти впевненість у перемозі, — соціолог

Погрози Москви світу ядерною зброєю спрямовані на лідерів Заходу та громадян Росії.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів соціолог, експерт із комунікацій Міжнародного центру протидії російській пропаганді Дмитро Громаков.

“Споживачів можна розбити на кілька базових цільових аудиторій. Перш за все, це лідери західного світу, які розуміють суть загрози будь-якого ядерного конфлікту”, — зазначив експерт.

Громадяни РФ сприймають кремлівські погрози світові як перемогу.

“Поки ядерну зброю не застосовано, росіяни можуть собі ще дозволити втішатися думкою, що вони є поблажливою стороною, тобто ставляться до України поблажливо, не включаючи ядерний компонент у цей конфлікт. Щойно всім стане зрозуміло, що ядерної війни в Україні та застосування ядерної зброї не буде за жодних умов, то для росіян відкриється чорна діра переосмислення і краху всієї російської пропагандистської машини, яка переконувала їх у незламності та непереможності російської армії”, — сказав Громаков.

Додамо, що експерти кажуть: Путін може застосувати ядерну зброю, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться.

Водночас експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон радить не вірити ядерним загрозам Путіна.

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