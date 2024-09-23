Ядерні погрози не спрацювали: Путін шукає нові способи, щоб вплинути на Захід – WP

У Кремлі усвідомлюють, що Захід не піддається ядерним погрозам. Путін шукає нові способи дотримання своїх червоних ліній.

Про це пишуть у The Washington Post.

До чого може вдатися Путін

Коли на початку цього місяця російський президент Володимир Путін попередив, що схвалення Заходом удару України вглиб Росії означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО, російські пропагандисти кинулися брязкати ядерною зброєю.

"Але всередині Кремля зростає визнання того, що неодноразове використання ядерної загрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються. Натомість аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, заявили, що Путін розраховує на більш нюансовану та обмежену відповідь Заходу, який дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів по Росії", – йдеться у повідомленні.

За словами анонімного російського чиновника, до ядерних погроз у Заходу вже імунітет, вони нікого не лякають. У свою чергу російський науковець, який має тісні зв’язки з високопоставленими російськими дипломатами, назвав ядерний варіант "найменш можливим" зі сценаріїв.

"Путін шукає низку варіантів, щоб стримати підтримку Заходу для України та спробувати впровадити свої "червоні лінії". Є варіанти, які він не хоче розгортати, і є варіанти, які він готовий розглянути сьогодні", – сказала Тетяна Станова, засновниця французької компанії політичних консультацій R-Politik.

Ядерну зброю диктатор вважає "найгіршим варіантом для всіх, включаючи себе". Такі заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо "Путін відчує, що існує загроза існуванню Росії в її нинішньому вигляді і вирішить, що іншого виходу немає".

"Для такої ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, про що він зараз говорить", – акцентувала вона.

На Путіна все ще тиснуть, щоб він якось відповів і припинив постійне перетинання "червоних ліній". Мовляв, через ігнорування їх Заходом з боку Москви мають бути вагоміші та суттєвіші кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів.

У виданні нагадують, що після вторгнення 2022 року Росія застерігала Захід від постачання Україні сучасних винищувачів, як-от F-16, основних бойових танків і ракет, і врешті-решт усе це справдилося. Так, Путін бачить тенденцію, коли західні союзники України продовжують дозволяти Києву розширювати свою діяльність, і вона його лякає. Особливо якщо це призведе до збільшення ракетних ударів по цілях всередині Росії.

Як припускають аналітики, Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії може бути важко довести. Путін також може звернутися до проксі-груп, які вже борються з інтересами Заходу, як-от ополчення Хуті в Ємені, яке атакувало кораблі в Червоному морі.

"Він (Путін - ред) не хоче вдаватися до чогось драматичного чи різкого, на кшталт ядерних чи прямих боїв між нашими військами та його військами, але це не означає, що нічого серйозного не відбувається", – сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі в Лондоні.

На переконання політичного аналітика Сергія Маркова, наближеного до Кремля, серед вищих лав російської армії зростає усвідомлення того, що у Росії "багато говорили про червоні лінії, але так нічого і не зробили". Тож у певний момент, наголошує він, "доведеться ескалувати".

Марков припустив, що можливі відповіді можуть включати закриття посольства Великобританії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються F-16, які розгортає Україна.

"Оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково будуть, то нам потрібно бити першими", – сказав він.

Наразі питання ядерних погроз Росії є ключовим у виборчій кампанії кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Вважають, що Путін міг би посилити загрозу та розіграти "золоту карту", ​​ескалувавши перед виборами США.

"Якщо Путін піде на ескалацію, то США боятимуться ядерної війни, і Трамп переможе", – каже Марков.

Фрідман також зазначив, що ядерні загрози Путіна були навмисно неоднозначними, щоб посилити відчуття небезпеки.

"Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить дуже конкретно про те, що збирається робити. Він дозволяє нам робити власні тлумачення, а люди тлумачать найгірше", – зауважив співрозмовник.

Зрештою, через те, що ефективність цього підходу падає, Путін ще не зрозумів, чим його замінити. І невизначеність зростала, оскільки "ніхто не розуміє, які відповіді Путін зрештою обере для кожної конкретної дії".

"Я думаю, що Путін теж не розуміє", – сказала Станова.

Раніше йшлося про те, що несподіваний наступ українських Збройних сил у Курській області Росії став великим психологічним ударом по російському мисленню та, зокрема по президенту РФ Володимиру Путіну. Ймовірно, цієї ризикованої операцією Україна намагається отримати сильну позицію на переговорах наступного року.

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