Ядерні погрози Путіна: у Литві жорстко відреагували та застерегли Захід від згубної позиції

Червоні лінії потрібно провести не для Заходу, а для Путіна.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що "брязкання" ядерною зброєю, яким кремлівський диктатор намагається залякати світ, є лише блефом.

Про це пише LRT.

"Він нічого не виграє від цього, але все втрачає. Деякі країни на його боці, або він так думає. Китай явно підтримує Росію, глобальні партнери в Латинській Америці, Африці теж швидше на боці Путіна. Але якщо загрози стануть реальністю, все партнерство зникне в одну мить", – заявив литовський міністр.

Ландсбергіс зазначив, що червоні лінії потрібно провести не для Заходу, а для Путіна. Міністр також додав, що позиція "уникнення ескалації", яку зайняли деякі країни, може виявитися згубною.

"Цей шлях, якщо слідувати нашій стратегії, веде до руйнування країни. Він може призвести до справжнього конфлікту вже за межами України, до нього можуть бути залучені інші країни. Тому що ми посилаємо Путіну дуже чіткий сигнал: якщо ви нам погрожуєте, ми відступаємо", – застеріг голова МЗС Литви.

Нагадаємо, політолог пояснив, чому на ядерні погрози Путіна вже майже ніхто не реагує. Тарас Березовець зазначив, що вкиди Росії з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду.

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