Ядерні погрози Росії: аналітики ISW розповіли про справжні наміри Путіна

Росія посилено просуває інформаційні операції під чужим прапором, щоб перешкодити надання допомоги Україні від Заходу.

Росія намагається уповільнити Захід у наданні потужного озброєння Україні, але малоймовірно, що Кремль дійсно може застосувати ядерну зброю.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Високопоставлений представник оборонного відомства США підтвердив, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні.

"Заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявив, що США не оцінюють застосування Росією ядерної зброї під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників щодо американської військової підтримки України 28 лютого", - йдеться в повідомленні.

У ISW переконані, що російські заяви про ядерні загрози та ядерну доктрину є частиною інформаційної операції, спрямованої на те, щоб знеохотити Україну та Захід. Однак вони не демонструють будь-яких істотних намірів Росії застосувати ядерну зброю.

Зокрема, нещодавно Міноборони Росії звинуватило США у планах здійснити провокацію в Україні з використанням токсичних хімічних речовин. Аналітики припускають, що Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть.

Нагадаємо, російський диктатор Влодимир Путін 21 лютого оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Йдеться про обмеження таких озброєнь.

Як пояснив український дипломат Роман Безсмертний, такий крок з боку РФ означає поновлення випуску стратегічних наступальних озброєнь з погляду потреб сьогодення. Однак політик вважає, що вони є мінімальними.

Станом на 25 лютого в Пентагоні поінформували, що не помітили змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви Путіна.

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