Ядерні лякалки РФ і Третя світова: що коїться у світі на тлі війни в Україні

На тлі запуску нової зброї ворога по території України іноземці скуповують бункери та готуються до можливої Третьої світової війни.

Через постійні обстріли РФ України, ядерні погрози та використання міжконтинентальних ракет "Рубіж" ситуація у світі напружена.

Зокрема, можна зауважити різке підвищення цін на нафту, імпортні продукти та речі, британці скуповують бункери і говорять про готовність до боротьби з Росією.

РФ вважає, що має право застосовувати зброю проти об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських об'єктів. Зокрема, випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник" Путін назвав відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії".

Про реакцію світу на війну в Україні – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Третя світова фактично розпочалася

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження премії "УП-100" заявив, що коли РФ залучила до участі в бойових діях проти України військових КНДР, фактично розпочалася Третя світова війна.

"Я вважаю, що 2024 року ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна, тому що 2024 року перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Кажімо чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські "Шахеди". Вже до України летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі", – зауважив Залужний.

Він також вважає і впевнений, що більшість військових з цим погодяться, що всі ці факти є підставою, щоб говорити про початок світової війни. Тому світ має готуватися до цього.

"Те, чого так довго очікували, воно вже почалося. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не лише Україні, а й усьому світові, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України", – наголосив український посол.

Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою, тож це є переходом на новий етап війни. Про це заявила волонтерка й ветеранка російсько-української війни Марія Берлінська.

"Російські терористи почали бити міжконтинентальними ракетами. Це, безумовно, переводить нас на ще один, новий етап війни. Треба позбутися залишків іллюзій, вони йтимуть до кінця", – написала вона.

Також волонтерка закликала українців позбутися іллюзій та якнайшвидше усвідомити реальність, щоб встояти і вижити.

Запуск МБР – загострення війни з боку Росії

Євросоюз зауважив, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети є ознакою загострення війни з боку Росії. Як заявив речник Єврокомісії Петер Стано, ці атаки означатимуть очевидну ескалацію з боку Путіна.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що Путін прагне деескалації, вважає Стано. Натомість якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістики підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході та чіткою ознакою ескалації".

"Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все очевидні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", – заявив представник Єврокомісії.

На тлі ракетного удару по Україні ціни на нафту різко зросли

Оскільки РФ та Україна обстріляли одна одну ракетами великої дальності, ціни на нафту зросли більш ніж на 2%. Про це пише Reuters.

Як йдеться у повідомленні, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,48 долара, або на 2,03%, до 74,29 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту (WTI) West Texas Intermediate продемонстрували зростання на 1,53 долара, або 2,23%, до 70,28 долара за барель.

Через атаку РФ на Україну, ймовірно, крилатими ракетами Storm Shadow Росія випустила по українських територіях балістичну ракету середньої дальності "Орешник". На думку аналітиків, таким чином Путін намагається підвищити ставки, зокрема перед Заходом.

"‎Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, водночас інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки"‎, – говорять у своїй заяві аналітики фінансової групи ING.

Через погрози Путіна британці скуповують бункери

У Великій Британії місцеві скуповують бункери, окрім того, будують їх своїми руками через страх перед Третьою світовою війною, пише Daily Mail.

"Поки Росія загрожує Заходу ядерним апокаліпсисом, країни по всьому світу готуються до Третьої світової війни та катастрофічних руйнувань, які може принести сучасна війна. Оскільки диктатор Путін офіційно знизив поріг, необхідний для того, щоб Москва могла розглянути можливість ядерного удару, європейські країни готуються до реальної війни на континенті", – йдеться в матеріалі.

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Налякані британці шукають укриття на випадок атаки на Велику Британію. Наразі ядерні бункери, які спорудили ще під час Холодної війни, користуються великим попитом.

Порожні "черепашки", як їх називають місцеві, які потрібно закопати в саду, продаються в інтернеті майже за 10 тисяч фунтів стерлінгів. Спеціалізовані компанії готові побудувати готові збірні бункери, оскільки вони мають особливий попит у Королівстві. Для місцевого уряду підготовлені окремі засоби захисту.

За перші шість місяців після початку війни в Україні компанія, що займається створенням бункерів, отримала від місцевих жителів понад 3300 дзвінків, електронних листів і повідомлень. Бункер можна створити і власноруч, проте перед цим потрібно купити відповідну конструкцію. Мінімальна вартість таких бункерів становить 84 тисячі фунтів стерлінгів.

Реакція Заходу на ядерний шантаж РФ

В Росії оновили ядерну доктрину, згідно з якою до застосування ядерної зброї призведуть не лише далекобійні ракети, але і звичайна зброя, якщо Путін вирішить, що вона створює критичну загрозу територіальній цілісності Росії, а також обстріл країни дронами.

Для того, щоб переконати західних аналітиків у серйозності своїх намірів, пропагандисти демонструють матеріал про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема й ядерного удару.

Реакція Заходу на ядерні погрози не відповідає російським очікуванням.

"Те, що вони змінили ядерну доктрину рівно в 1000 день російської війни проти України – це доволі символічно. Вони не вперше погрожують ядерною ескалацією, це цілковито безвідповідально", – каже верховний комісар ЄС з питань дипломатії Жозеп Боррель.

Якщо постійно погрожувати червоними лініями, навіть обережні західні політики починають сумніватися в їхньому реальному існуванні.

"Путін грається з нашим страхом. Він почав це робити не 1000 днів тому, а 2014 року. Тоді Німеччина – серед інших держав – зробила помилку, політичну помилку, дозволивши залякати себе. Не слухаючи наших партнерів, особливо партнерів зі Східної Європи, які чітко тоді казали: не треба слухати Кремль, треба інвестувати у свою безпеку й захист", – каже голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Сполучені Штати Америки не реагуватимуть на зміни в ядерній доктрині Росії. Зокрема, в Білому домі не здивовані такою риторикою Кремля, пише Bloomberg із посиланням на слова представника Ради національної безпеки США. Зокрема, в Білому домі знали про можливе оновлення щодо ядерної доктрини, тому це не стало несподіванкою.

Як повідомив представник Ради національної безпеки США, рішення Путіна щодо зміни ядерної доктрини – це "чергове повторення тієї ж безвідповідальної риторики з боку Росії, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох років".

"Ми не здивовані, що Росія оновила ядерну доктрину. Але ми не бачимо жодних сигналів, що вона готується використати ядерну зброю в Україні", – сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що гучні заяви Путіна щодо застосування ядерної зброї свідчать, що насправді він боїться наслідків, які чекають на Росію після отримання Україною дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Війська Великої Британії готові воювати з Росією у Східній Європі

Про готовність до битви з росіянами заявив заступник начальника штабу оброни Британії Роб Маговен під час виступу в оборонному комітеті британської Палати громад у четвер, 21 листопада.

Він підкреслив, що британська армія готова вступити в бій з російськими військами "вже сьогодні", якщо Кремль наважиться віддати наказ і вдертися на територію однієї з країн НАТО на східному фланзі Альянсу.

Видання зазначає, що попри жорсткі заяви Маговена, військовий потенціал Великої Британії в разі ескалації конфлікту в Європі викликає сумніви. Про проблеми в армії та необхідність модернізації озброєння говорив минулого місяця міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, зазначаючи, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

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Водночас Маговен у відповідь на запитання депутатів повідомив, що британська армія має "низку оперативних ризиків та оперативних переваг". Генерал додав, що раніше вже говорив про необхідність збільшити бойовий потенціал Королівських збройних сил.

Німеччина має секретний план на випадок війни з Росією

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, у Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних служб і бундесверу. Під час маневрів "Червоний шторм Альфа" тренували захист портових споруд, щоб зупинити спроби шпигунства та запобігти саботажу.

Згідно з планом, у разі посилення присутності Росії на східному фланзі НАТО Німеччина може стати основним центром для зосередження десятків або навіть сотень тисяч військових.

Підполковник і голова гамбурзького державного командування Йорн Плішке закликав місцеві компанії навчити щонайменше п'ятьох водіїв вантажівок на кожні сто працівників.

Плішке зауважив, що 70% водіїв вантажівок у Німеччині – це східноєвропейці, і в разі війни незрозуміло, де вони будуть. Він також рекомендує компаніям розробити план дій на випадок кризи, вказавши, що від кожного працівника очікується в такій ситуації. Плішке наголосив, що важливо, щоб усі співробітники розуміли основи безпеки для самозахисту.

Він сказав, що Росія почала готуватися до війни і через 4-5 років буде здатна атакувати далі на захід. Він також зазначив, що Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, тоді як Німеччина – лише три на рік. Це він охарактеризував як процес "формування поля бою".

Москва погрожує Польщі

США офіційно ввели в експлуатацію військову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі. За словами президента Анджея Дуди, це є гарантією безпеки Польщі як члена НАТО попри те, що в сусідній Україні вирує кривава війна, розв'язана Росією.

На розгортання бази відреагували у Кремлі. Як заявила спікерка МЗС РФ Марія Захарова, розміщення цієї бази сприяє зростанню стратегічного ризику і ядерної загрози. Вона зауважила, що розгортання бази в Польщі є частиною "деструктивної практики наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів". Зокрема, вона додала, що за необхідності удару по базі може бути завдано з застосуванням новітньої зброї.

У відповідь на заяву Захарової речник МЗС Польщі Павел Вронський зауважив, що база в Редзіково має винятково оборонний характер і призначена для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які будують свою політику на погрозах і заявах про напади.

Також речник зауважив, що російські погрози є довготривалими і їхнє поновлення може змусити НАТО посилити протиповітряну оборону всього східного флангу Альянсу.

Говорячи про можливе розширення бази, Вронський підкреслив, що в Польщі існує консенсус щодо необхідності максимально посилювати оборону східного флангу НАТО. Цю ідею підтримують як громадяни, так і політичні сили.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також наголошував на важливості модернізації бази в Редзіково, підкреслюючи, що це необхідно для протидії реальним загрозам.

Нагадаємо, у виданні The Times вважають, що дозвіл з боку США та Великої Британії для України застосовувати далекобійні ракети для атак по цілях у Росії – демонстрація зміни підходу до підтримки Києва в умовах затяжної війни. Цей крок створює серйозний виклик для російської оборони та підвищує ставки в конфлікті.

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