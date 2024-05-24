Ядерний бомбардувальник, на якому літав Путін, зазнав серйозних пошкоджень: що сталося

Ймовірно, пожежа та вибух двигуна були результатом руйнування бракованої опори турбіни.

Російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець ТУ-160М з бортовим номером 801, на якому в лютому 2024 року літав російський президент Володимир Путін, зазнав серйозних пошкоджень через пожежу, що виникла в двигуні. Інцидент стався ще 11 березня.

Про це повідомляє проєкт розслідувань ВЧК-ОГПУ.

За інформацією розслідувачів, під час підготовки до зльоту сталося загоряння та руйнування одного з двигунів. Внаслідок поширення пожежі згоріли ще 3 двигуни, літак отримав значні пошкодження.

До усунення причин аварії всі літаки із зазначеними двигунами повинні усунути від польотів.

Розслідувачі стверджують, що пожежа та вибух першого двигуна були результатом руйнування бракованої опори турбіни.

“22 лютого Путін здійснив політ саме на цьому літаку і залишився живим лише завдяки малій тривалості польоту”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін здійснив політ на модернізованому стратегічному бомбардувальнику Ту-160М, здатному нести ядерну зброю. Ймовірно, диктатор таким чином надсилав сигнал Заходу як нагадування про ядерний потенціал Москви.

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