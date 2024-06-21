Ядерний шантаж Путіна: чи є загроза реальної ескалації у разі перемоги України

Володимир Путін неявно пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні рішуче перемогти Росію. Це стало реакцією на обговорення Заходу щодо зниження порогу застосування ядерної зброї.

Про це пише ISW.

Суцільні протиріччя

Так, кремлівський диктатор заявив про наміри внесення змін до російської ядерної доктрини. Вона говорить про те, що Росія має застосовувати ядерну зброю лише у разі "виняткових випадків" загроз суверенітету та територіальній цілісності Росії. Стратегічну поразку Росії в Україні Путін визначив як "кінець російської державності, яка має тисячолітню історію". Президент РФ додав, що Росії краще боротиметься до кінця.

Аналітики зазначають: риторика Путіна свідомо спрямована на те, щоб представити російську агресію в Україні як екзистенційну війну за суверенітет Росії.

"Путін згадав про можливість зниження порога застосування ядерної зброї, маючи на увазі, що він залишає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо її сили зазнають рішучої поразки у війні, щоб утримати союзників України від досягнення спільної стратегічної мети рішучого розгрому вторгнення Росії в Україну – результат, який відповідає інтересам Заходу"

Ядерний шантаж Кремля, як і раніше, має на меті відмовити союзників України від рішучих зобов'язань щодо відображення незаконного вторгнення Росії в Україну.

"І тому малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації. Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальної цілісності Росії (але може поставити під загрозу стабільність путінського режиму)".

Кремль не брав участі в ядерній ескалації після руйнівних поразок Росії навколо Київської, Харківської чи Херсонської областей у 2022 році. Звісно ж, вони ​​не загрожували російському суверенітету чи територіальній цілісності. Власні ядерні загрози Путіна пронизані протиріччями з 2022 року.

"Путін стверджував, що Україна була агресивною стосовно Росії, але загрожувала окупованим "республікам Донбасу", як Путін незаконно анексував їх. Обговорюючи потенційні зміни у російській ядерній доктрині, Путін також зазначив, що Росії не потрібна можливість завдання превентивного ядерного удару. Обидва ці твердження несумісні з уявленням, що Росія веде екзистенційну війну"

Путін зазначив, що українські удари по території Росії у Бєлгородській області з використанням західної зброї не перетинають передбачувану так звану "червону лінію", яка б призвела до ядерної ескалації.

ISW продовжує вважати, що Росія не зможе перемогти Україну чи Захід – і, швидше за все, програє – якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору Кремля.

Нагадаємо, Україні знову загрожує ядерна небезпека. Цього разу про це попереджає британська розвідка, яка вже начебто проінформувала керівництво країни та військових, що РФ готова застосувати ядерну зброю.

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