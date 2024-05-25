Ядерний шантаж Путіна: якою буде реакція Заходу — пояснення експерта

У Кремлі, ймовірно, отримали попередження від США стосовно застосування ядерної зброї в Україні.

Російський президент Володимир Путін намагається залякати Сполучені Штати та країни Заходу ядерними навчаннями, але не наважиться застосувати цю зброю у війні проти України.

Таку думку висловив екскоординатор департаменту США з питань санкційної політики Деніел Фрід в коментарі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, у Кремлі, ймовірно, отримали попередження від США стосовно застосування ядерної зброї в Україні.

“Восени 2022 року Кремль також погрожував застосуванням ядерної зброї, і гадаю, що США надіслали росіянам сигнал, що, якщо вони наважаться на цей крок, з боку США буде швидка і нищівна відповідь. Я вважаю, що Сполучені Штати сказали росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю проти України, то США атакують російські позиції всередині України. Звичайно, це лише мої припущення, але знаємо, що росіяни відступили. Вони сприймають це серйозно", - вважає Фрід.

Американський експерт вважає, що США та країни заходу не повинні піддаватися на ядерний шантаж Путіна.

“Так, Росія має ядерну зброю, але і ми її маємо", - додав він.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах проводжують уважно слідкувати за ситуацією, після заяв РФ про навчання з використання ядерної зброї.

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