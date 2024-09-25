Ядерний шантаж Росії: влада та військові України відреагували на чергові погрози Путіна

Нічого нового диктатор, власне, не сказав.

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін вперше публічно провів засідання постійної наради Ради безпеки РФ щодо ядерного стримування. Він заявив, що "до ядерної доктрини запропоновано внести низку уточнень щодо визначення умов застосування ядерної зброї". Відчайдушні спроби вчергове залякати світ викликали хвилю обговорень.

Як відреагували на чергові ядерні погрози Путіна в Україні - читайте далі.

Інструмент, який не спрацює

В Офісі президента відреагували на заяву Путіна про внесення змін до ядерної доктрини. За словами голови ОПУ, крім цього шантажу у ворога більше нічого немає.

"Окрім ядерного шантажу у РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють", – наголосив він.

Останній аргумент Путіна

За словами радника ОПУ Михайла Подоляка в ефірі телемарафону, ядерний шантаж Володимира Путіна є репутаційним дном. РФ просто не розуміє, як зупинити розвиток подій.

"Це очевидно, що Російська Федерація не розуміє, як зупинити те, що далі буде тривати в цій війні", - додав радник глави ОП.

Йдеться, зокрема, про Курську операцію, далекобійні удари українською продукцією по території РФ. Усе це суттєво впливає на соціальні настрої в Росії. Крім цього, на думку Подоляка, своїм ядерним шантажем Путін намагається перехопити порядок денний Генасамблеї ООН, де Росію в межах міжнародного права фіксується як агресор. Крім того, РФ використовує ядерний шантаж, оскільки не працюють традиційні пропаганда і погрози, щобільше, триває гаряча фаза війни.

"Вона не може протистояти Україні, досягаючи тих цілей, про які заявляла на початку. І, безумовно, Росія сьогодні пробує використовувати останній аргумент. Аргумент, скажімо так, бойовиків, це ядерна зброя", - підкреслив Подоляк.

Росіяни можуть собі це дозволити

У свою чергу майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін сказав, що зміни в російській "ядерній доктрині" є черговим шантажем. Його росіяни можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу.

"Росія продовжує погрожувати і вважає, що має на це право, саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись б диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем усе нахабніше", – акцентував він.

Майор ЗСУ не вважає, що ворог дійсно має на меті найближчим часом застосувати ядерну зброю проти України.

"Ці заяви зробили перед зустріччю, де будуть вирішувати можливість використання далекобійної зброї, щоб вплинути на це рішення не в нашу користь", – зазначає заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Страшилка від страху

Як наголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, ядерний шантаж Путіна – це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, завдає шкоди можливостям кремлівського диктатора продовжувати терор.

"Це страшилка від страху. Нічого більше", – зазначив він.

Коваленко додав, що цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами, за планом Путіна, мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". "От тільки вона не змогла злетіти", – з іронією резюмував він.

Він додає, що у РФ і без ядерної компоненти достатньо озброєння, щоб знищити нашу енергетику та інфраструктуру.

"Цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами, за планом Путіна, мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети "Сармат". От тільки вона не змогла злетіти", – зауважив Коваленко.

Раніше йшлося про те, що диктатор Путін своїми погрозами застосувати ядерну зброю "пускає пил в очі". Такі його методи роботи.

Читайте також: