Ядерний удар по сусідніх країнах: у Білорусі висловилися про таку ймовірність 

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович вважає, що до застосування ядерної зброї, яку їм планує передати Росія, не дійде.

Про це він заявив у Москві, передає провладне державне агентство Білорусі БЕЛТА.

"Неважливо, в якій кількості. Головне - в якій якості та як правильно їх застосовувати. А застосовувати ми знаємо як. І чи потрібно їх застосовувати... Думаю, що не дійде до застосування. Все-таки боєголовки та інші боєприпаси тактичної чи стратегічної ядерної зброї насамперед призначаються для попередження, забезпечення безпеки як Росії, так і Білорусі", - сказав Вольфович.

Терміни постачання російських ядерних боєприпасів до Білорусі ухвалюють Лукашенко та Путін.

"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та золовнокомандувач Збройних Сил Білорусі. Рішення за ними", - зауважив він.

Ядерна зброя у Білорусі

4 квітня Росія до Білорусі завезла комплекси, які можуть завдавати ядерних ударів. Як уточнив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, білоруським військовим передано ракетний комплекс "Іскандер-М". Вони приступили до навчань на них.

Аналітики ISW вважають, що Кремль продовжує ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед контрнаступом. Росія може тиснути на Білорусь, щоб вона пішла на додаткові інтеграційні поступки під назвою захисту Союзної держави від заявлених західних військових та/або терористичних загроз, припускають в ISW.

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