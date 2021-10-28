Ядерну угоду між США та Іраном планують поновити: ЄС поки відмовчується

Ядерну угоду між США та Іраном планують поновити: ЄС поки відмовчується

Інші учасники поки не підтвердили повернення до переговорного процесу.

Іран погодився відновити переговори зі світовими державами щодо своєї ядерної угоди вже наступного місяця. США також вже готові розпочати процес.

Про це у вівторок 27 жовтня заявив заступник глави МЗС Ірану Алі Багері після зустрічі з посередниками ЄС у Брюсселі, повідомляє AFP.

"Ми погоджуємося розпочати переговори до кінця листопада. Точна дата буде оголошена протягом наступного тижня", — повідомив Алі Багері, який також є головним переговорником Тегерана.

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Інші сторони можливих переговорів поки офіційно не підтвердили повернення до процесу. Водночас у Держдепартаменті США кажуть, що знають про заяву Багері та вже готові повернутися до переговорів.

Євросоюз у переговорному процесі виступає як координатор з ядерної угоди з Іраном, в якій беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай, Росія та США.

Слід зазначити, що ядерна угода була підписана ще у 2015 році між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників, до якої входили п'ять постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччина. Документ передбачав обмеження Тегераном своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, а також односторонніх обмежувальних заходів, введених США та ЄС.

Угода між Іраном і світовими державами щодо пошуку довгострокового вирішення кризи через суперечливу ядерну програму розірвалась після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в травні 2018 року і ввів широкі санкції. Тоді Трамп заявив, що вона не допоможе запобігти створенню Іраном ядерної зброї.

Після того у травні 2019 року Іран розпочав вихід із ядерної угоди та відновив роботи зі збагачення урану та модернізації реактора в Араці. Як наслідок — ліміти, встановлені положеннями угоди 2015 року Іран перевищив аж увосьмеро.

А в січні 2021 року Іран почав збагачувати уран до 20%, хоч за умовами ядерної угоди цей рівень не повинен перевищувати 4%.

Пізніше в лютому новий президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не зніме санкції з Ірану, поки той не зупинить збагачення урану понад нормами ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, нещодавно США опублікували карту "гарячих точок", які становлять загрозу розгортання третьої світової війни. До цього списку ввійшов, зокрема й Іран через ядерні перестрілки з Ізраїлем.

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