Ягода ледь уміщається в долоню: полуниця з Ізраїлю потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Ягода ледь уміщається в долоню: полуниця з Ізраїлю потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Попередній рекорд належав Японії - там полуниця важила 250 грамів.

Найважча у світі полуниця: ізраїльська ягода потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Важить вона 290 грамів та ледь уміщається в долоню.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 18 лютого.

Зазначається, що полуницю-рекордсменку виростила сім'я фермерів, яка має власну плантацію. Розмір ягоди настільки приголомшили господарів, що ті запідозрили: у їхніх руках - найважча полуниця світу.

Так, брати Аріель знайшли в Мережі попередній рекорд і вирішили заявити про себе, розмістивши заявку на офіційному сайті. Їхню здогадку підтвердили представники Книги рекордів - тож ягода здобула законну першість.

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