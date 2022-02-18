Ягода ледь уміщається в долоню: полуниця з Ізраїлю потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Попередній рекорд належав Японії - там полуниця важила 250 грамів.
Найважча у світі полуниця: ізраїльська ягода потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Важить вона 290 грамів та ледь уміщається в долоню.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 18 лютого.
Зазначається, що полуницю-рекордсменку виростила сім'я фермерів, яка має власну плантацію. Розмір ягоди настільки приголомшили господарів, що ті запідозрили: у їхніх руках - найважча полуниця світу.
Так, брати Аріель знайшли в Мережі попередній рекорд і вирішили заявити про себе, розмістивши заявку на офіційному сайті. Їхню здогадку підтвердили представники Книги рекордів - тож ягода здобула законну першість.
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