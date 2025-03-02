Як американці ставляться до Росії та України і що думають про позицію Трампа — опитування CBS News

Згідно з опитуванням, яке відбувалося в США перед зустріччю Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі 28 лютого, трохи більше половини американців підтримують Україну. При цьому більшість опитаних вважає, що американський президент більш прихильний до Росії.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного 26-28 лютого телеканалом CBS News.

Половина американців кажуть, що підтримують Україну в конфлікті з Росією, майже половина – нейтральні. У цифрах це виглядає так:

за Україну — 52% ;

; нейтралітет — 44% ;

; за Росію — 4%.

Щодо позиції президента Дональда Трампа думки розділилися так: 46% вважають, що він більше сприяв Москві, 43% переконані, що ставився до обох сторін однаково, і лише 11% впевнені, що підтримував Київ.

Переважна більшість тих, хто особисто підтримує Україну, каже, що Трамп надає перевагу Росії, тоді як ті, хто не обирає жодної сторони, переважно кажуть, що він ставився до Росії та України однаково.

Більшість американців продовжують сприймати Росію як недружню або ворожу країну. Союзницькою (дружньою) її назвали 34% опитаних, недружньою — 32%, ворожою — 34%. При цьому республіканці менш схильні розглядати Росію як ворога, ніж американці в цілому.

У питанні військової допомоги думки американців розділилися фактично навпіл: 51% американців виступають за постачання зброї Україні, тоді як 49% проти. При цьому позиції значно різняться серед прихильників різних політичних партій: підтримують допомогу 72% демократів і лише 32% республіканців.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не стає на жодну сторону у війні, яку веде Росія проти України, а лише хоче укласти мирну угоду, яка принесе спокій у світі.

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