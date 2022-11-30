Чи багато ракет Росія могла взяти у Білорусі: у ГУР розповіли

Запасів в РФ ще достатньо, щоби завдавати ударів своїм власним озброєнням.
З Білорусі протягом двох місяців РФ, насамперед, вивозила артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з території білорусі тих самих же ракет "Точка-У" немає.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
За його словами, запасів в РФ ще достатньо, щоби завдавати ударів своїм власним озброєнням.
"Але ми знаємо, що тривають перемовини з іншими країнами", - зазначив Скібіцький.
Раніше повідомлялося, що у РФ все ще триває виготовлення ракет "Калібр", "Іскандер" і Х-101, попри санкції.
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