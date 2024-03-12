Як державний прапор врятував українку та палестинців у Секторі Гази – неймовірна історія

Головне управління розвідки Міноборони України відповідає за порятунок українців із Сектора Гази. Днями Україна евакуювала ще 60 своїх громадян.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Загалом від жовтня 2023 по березень 2024 року із Сектора Гази було евакуйовано 375 громадян України та членів їхніх сімей.

Під час нещодавньої евакуації, яка відбулась 7 та 8 березня, громадянці України Тетяні разом із сім’єю допоміг врятуватись державний синьо-жовтий прапор.

"Мій український прапор був моїм талісманом. Коли я вибігала, я встигла його накинути на плечі, навіть сумки з речами не встигла зібрати, бо вибігали буквально у гарячій обстановці: все горіло, розбиті будинки. Почалося сильне бомбардування. Розбомбили другий та третій поверх нашого будинку. Ми вибігли надвір просто під бомбами.

І ось ми тримали цей прапор. Навіть палестинський народ, котрий побачив цей прапор, вони питали, чий це прапор. І мій чоловік із гордістю відповідав: "Це прапор України". Вони підходили до нас, бо мали надію, що під українським прапором по них не потраплять снаряди, вони не загинуть. І ми маленькою групою прийшли на іншу територію… Дорога була важка, було страшно і ми з піднятим українським прапором дісталися місця, де було безпечно. Я дякую нашій країні за те, що група наших хлопців (ГУР - ред.) нас витягли зі смерті до життя. Дякую Головному управлінню розвідки", - розповіла українка.

У розвідці України додали, що місія з порятунку українців із сектору Гази триває.

Нагадаємо, першу групу українців евакуювали із Сектора Газа у листопаді 2023 року.

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