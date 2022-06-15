Як до статусу кандидата України в ЄС ставляться громадяни Німеччини, Франції та Нідерландів: результати опитування

Як до статусу кандидата України в ЄС ставляться громадяни Німеччини, Франції та Нідерландів: результати опитування

Більшість жителів Німеччини, Франції та Нідерландів підтримують якнайшвидше отримання Україною статусу кандидата в ЄС.

Серед більшості тих, хто визначився у цьому питанні і взагалі має свою думку щодо нього, підтримки зашкалює –понад 60% у всіх трьох країнах ЄС.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке замовив Центр "Нова Європа", повідомила його директорка Альона Гетьманчук.

"Бачимо, що кількість опонентів статусу для України значно – фактично в два рази – менша, ніж кількість тих, хто підтримує цей крок. Крім того, якщо взяти до уваги тільки тих респондентів, хто визначився у цьому питанні і взагалі має свою думку щодо нього (уявімо, щоб був референдум з цього приводу), то тут взагалі рівень підтримки зашкалює – понад 60% у всіх трьох країнах", – йдеться у повідомленні.

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"Чергове підтвердження, що європейські суспільства у ключових країнах ЄС дають своїм лідерам карт-бланш на прийняття позитивного рішення щодо статусу кандидата для України в ЄС вже впродовж наступних десяти днів", – додала Гетьманчук.

Так, згідно з результатами соцопитування, серед тих, хто визначився, за рішення про статус кандидата в ЄС для України в Німеччині виступили 68% опитаних (решта – проти), у Франції – 65% і в Нідерландах – 65%.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оголосить остаточний висновок щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

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