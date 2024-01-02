Як домініканки борються з дитячою вагітністю та ранніми шлюбами, стикаючись із забороною абортів

За аборт жінкам загрожує до двох років позбавлення волі.

Домініканська Республіка – одна із чотирьох латиноамериканських країн, у яких аборти без винятку криміналізовані.

Як пише Associated Press, за аборт жінкам загрожує до двох років позбавлення волі, а лікарям та акушеркам від п’яти до 20 років.

Ця карибська країна з Біблією на своєму прапорі має сильне лобі католиків та євангелістів, які об'єдналися проти декриміналізації абортів. Президент Луїс Абінадер як кандидат 2020 року зобов'язався декриміналізувати аборти, але його уряд не виконав цієї обіцянки. Наразі це залежить від того, чи буде він переобраний у травні.

Щоб допомогти дівчаткам запобігти незапланованій вагітності, активістки створили "підліткові клуби", де діти дізнаються про сексуальні та репродуктивні права, почуття власної гідності, гендерне насильство, фінанси та інші теми. Ціль полягає в тому, щоб розширити можливості майбутніх поколінь домініканських жінок.

Однією з них є Марсія Гонсалес, яка координує діяльність церкви та викладає статеве виховання у місцевій школі. Разом з чоловіком, дияконом, вони домагаються ширшого статевого виховання вже протягом 40 років.

Як домініканки борються з дитячою вагітністю та ранніми шлюбами / Фото: apnews.com

На думку активістів, поза клубами статеве виховання часто виявляється недостатнім. Близько 30% підлітків не мають доступу до протизаплідних засобів. Високий рівень бідності підвищує ризик небажаної вагітності.

Що стосується підлітків, яких вона наставляє, побоювання Гонсалес виходять за межі неможливості переривання вагітності.

Бідність змушує деяких домініканських матерів видавати своїх 14-15-річних дочок заміж за чоловіків віком до 50 років. Майже 7 з 10 жінок страждають на гендерне насильство, таке як інцест, а сім'ї часто мовчать про сексуальне насильство.

За даними Фонду населення ООН, 2023 року з кожних 1000 підлітків у віці від 15 до 19 років 42 стали матерями. І до 2019 року, коли ЮНІСЕФ опублікував свій останній звіт про дитячі шлюби, понад третина домініканських жінок виходили заміж або вступали у вільний союз до того, як їм виповнилося 18 років.

Закони Домініканської Республіки забороняють дитячі шлюби від 2021 року, але лідери громад кажуть, що такі спілки все ще поширені, оскільки ця практика стала нормою і мало хто знає про закон.

Як домініканки борються з дитячою вагітністю та ранніми шлюбами / Фото: apnews.com

"У класі моєї 14-річної онуки двоє її молодших подруг уже заміжні", - сказала Гонсалес. "Багато матерів перекладають відповідальність за своїх молодших дітей на старших дочок, тому замість того, щоб дбати про маленьких хлопчиків, вони втікають із чоловіком".

Активісти сподіваються, що освіта допоможе дівчаткам не зіткнутися із такою ситуацією.

"Існують міфи, які люди розповідають вам, коли у вас місячні", - сказала 16-річна Габріела Діас під час нещодавньої зустрічі, організованої Центром рівності жінок. "Вони кажуть, що ми брудні, чи у нас брудна кров, але це брехня. Ми допомагаємо нашому організму очиститися та покращити свої функції".

Діас називає Гонсалес "хрещеною матір'ю" — термін, який Plan International застосовує до громадських лідерів, які реалізують програми цієї британської організації, яка просуває права дітей.

За власними даними, Сан-Крістобаль та Асуа, де мешкає Гонсалес, — домініканські міста з найвищими показниками підліткової вагітності та дитячих шлюбів.

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Щоб вирішити цю проблему, клуби приймають дівчаток віком від 13 до 17 років. Кожна група зустрічається 2 години на тиждень, приймає до 25 учасників та очолюється такими волонтерами, як Гонсалес.

У Сан-Крістобалі, також на півдні Домініканської Республіки, Національна конфедерація сільських жінок (CONAMUCA) спонсорує власні підліткові клуби.

"CONAMUCA була створена для боротьби за володіння землею, але ситуація змінилася, і ми включили до неї нові питання, такі як продовольчий суверенітет, аграрна реформа, сексуальні та репродуктивні права", - сказала Лідія Феррер, одна з її лідерок.

За словами Феррер, її клуби збирають 1600 дівчат у 60 громадах. Теми, які вони вивчають, варіюються від регіону до регіону, але серед тих, хто повторюється, — підліткова вагітність, ранні спілки та фемініцид.

"Відправною точкою є наша власна реальність", — сказала Кеті Кабрера, яка долучилася до клубів CONAMUCA у віці 9 років і через два десятиліття взяла під своє крило нові покоління. "Так ми живемо та страждаємо".

Як домініканки борються з дитячою вагітністю та ранніми шлюбами / Фото: apnews.com

Міграція стає дедалі помітнішою у сільській місцевості, сказала Кабрера. Жінки змушені проходити багато кілометрів, щоб піти до школи чи знайти воду, а служби охорони здоров'я не можуть гарантувати їхні сексуальні та репродуктивні права.

"Ми маємо уряд, який говорить вам: "Не робіть абортів", але не забезпечує необхідною контрацепцією, щоб уникнути цього".

Вона стала свідком того, як 13-річні дівчатка народжують дітей від 65-річних чоловіків, при цьому ні сім'ї, ні влада, схоже, не стурбована цим. В інших випадках, за її словами, батьки "видають" своїх дочок, тому що не можуть їх утримувати або тому, що виявляють, що вони більше не незаймані.

"Це не вважається сексуальним насильством, тому що якщо моя бабуся завагітніла і вийшла заміж у ранньому віці, а також моя прабабуся і моя мати теж, то це означає, що я теж повинна це зробити", - сказала Кабрера.

У південних домініканських громадах більшість дівчат це розуміють або знають когось, хто це розуміє.

Як домініканки борються з дитячою вагітністю та ранніми шлюбами / Фото: apnews.com

"Моя сестра завагітніла у 16 років, і це було дуже тривожно", - сказала 14-річна Лаура Перес. "Вона зійшлася з людиною набагато старшою за неї, і в них народилася дитина. Я не думаю, що це було правильно".

Динаміка клубів змінюється в міру необхідності, щоб створити безпечне середовище, в якому дівчатка можуть ділитися своїми почуттями. Деякі заняття починаються з вправ на розслаблення, інші з ігор.ї

Деякі дівчата з гордістю розповідають про те, чого вони навчилися. Одна з них згадала, що посварилася зі своїм батьком, коли він сказав, що їй не слід зрізати лимони з дерева під час менструації. Інша розповіла, що її друзі завжди ходять до туалету групами, щоб уникнути ризику безпеки. Усі вони вважають своїх "хрещених" наставниками, які їх підтримують.

"Вони телефонують мені, щоб розповісти про все", - сказала Гонсалес. "Я щаслива, тому що в моїй групі жодна дівчина не завагітніла".

У багатьох дівчаток з підліткових клубів є мрії, які вони хочуть здійснити. 16-річна Франческа Монтеро хотіла б стати педіатринею, 15-річна Перла Інфанте – психологинею, а 18-річна Ломелі Аріас – медсестрою.

Нагадаємо, Естонія першою на пострадянському просторі легалізувала одностатеві шлюби. Тепер пари можуть реєструвати заяву на шлюб онлайн.

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