Як Фінляндія допомагає Україні боротися з російськими окупантами: пояснила пані посол

Фінляндія з перших днів повномасштабного вторгнення доводить діями, що вона є одним із найнадійніших партнерів України.
Фінляндія продовжує роботу над ініціативою президента України Володимира Зеленського щодо безпекової гарантії. Фінський уряд ухвалив рішення про “всеосяжну допомогу” від країни до 2027 року.
Про це в інтерв’ю “Укрінформ” розповіла посол України у Фінляндії Ольга Діброва.
За її словами, Фінляндія з перших днів повномасштабного вторгнення доводить діями, що вона є одним із найнадійніших партнерів України.
“Для ілюстрації системності і довгострокового характеру безпекової допомоги нагадаю, що в травні минулого року новий уряд Фінляндії розробив програму на 2023-2027 роки, в якій чітко визначено, що Україна – це головний отримувач всеосяжної допомоги Фінляндії. Поряд з цим в урядовій програмі також окреслено активну роль Фінляндії у зміцненні економічної ізоляції Росії, притягненні її до відповідальності за вчинені в Україні злочини та руйнування, зокрема - у формі спрямування заморожених російських активів на відбудову України”, - розповіла Ольга Діброва.
Вона також додала, що станом на березень 2024 року вже готується 23-й пакет оборонної допомоги. Крім того, наприкінці минулого року уряд країни схвалив рішення про довгострокові інвестиції у виробництво боєприпасів насамперед з огляду на значні потреби України.
“Фінляндія також є одним з активних партнерів у плані реалізації Формули миру Президента Зеленського, зокрема її восьмого пункту щодо оцінки та подолання екологічної шкоди. Щодо сьогоднішніх реалій – як ви знаєте, 1 березня відбулась інавгурація нового президента Фінляндії. У своїй промові на церемонії Александер Стубб чітко заявив, що Україна бореться за всіх, хто вірить у ліберальну демократію, і що партнери повинні стояти поруч з Україною та продовжувати допомагати їй стільки, скільки буде потрібно. Команда нового президента на цьому тижні лише приступила до роботи. Однак вже можу запевнити, що ми тісно координуємо з фінською стороною бачення подальших кроків, і найближчим часом уже будуть конкретні обриси нашої спільної інтенсивної роботи”, - наголосила Ольга Діброва.
Нагадаємо, що Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо своєї зброї, яку передала Україні, тож ЗСУ можуть використовувати надану зброю також на території Росії.
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