Як Фінляндія допомагає Україні боротися з російськими окупантами: пояснила пані посол

Фінляндія продовжує роботу над ініціативою президента України Володимира Зеленського щодо безпекової гарантії. Фінський уряд ухвалив рішення про “всеосяжну допомогу” від країни до 2027 року.

Про це в інтерв’ю “Укрінформ” розповіла посол України у Фінляндії Ольга Діброва.

За її словами, Фінляндія з перших днів повномасштабного вторгнення доводить діями, що вона є одним із найнадійніших партнерів України.

“Для ілюстрації системності і довгострокового характеру безпекової допомоги нагадаю, що в травні минулого року новий уряд Фінляндії розробив програму на 2023-2027 роки, в якій чітко визначено, що Україна – це головний отримувач всеосяжної допомоги Фінляндії. Поряд з цим в урядовій програмі також окреслено активну роль Фінляндії у зміцненні економічної ізоляції Росії, притягненні її до відповідальності за вчинені в Україні злочини та руйнування, зокрема - у формі спрямування заморожених російських активів на відбудову України”, - розповіла Ольга Діброва.

Вона також додала, що станом на березень 2024 року вже готується 23-й пакет оборонної допомоги. Крім того, наприкінці минулого року уряд країни схвалив рішення про довгострокові інвестиції у виробництво боєприпасів насамперед з огляду на значні потреби України.

“Фінляндія також є одним з активних партнерів у плані реалізації Формули миру Президента Зеленського, зокрема її восьмого пункту щодо оцінки та подолання екологічної шкоди. Щодо сьогоднішніх реалій – як ви знаєте, 1 березня відбулась інавгурація нового президента Фінляндії. У своїй промові на церемонії Александер Стубб чітко заявив, що Україна бореться за всіх, хто вірить у ліберальну демократію, і що партнери повинні стояти поруч з Україною та продовжувати допомагати їй стільки, скільки буде потрібно. Команда нового президента на цьому тижні лише приступила до роботи. Однак вже можу запевнити, що ми тісно координуємо з фінською стороною бачення подальших кроків, і найближчим часом уже будуть конкретні обриси нашої спільної інтенсивної роботи”, - наголосила Ольга Діброва.

Нагадаємо, що Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо своєї зброї, яку передала Україні, тож ЗСУ можуть використовувати надану зброю також на території Росії.

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