Як Гагарін, церкви і "російські дома" стали потужним інструментом пропаганди, впливу і шпигунства РФ у світі - фільм-розслідування

Як Кремль перетворює балет і балалайки на зброю? Відповіді на ці запитання можна знайти, наприклад, біля статуї Гагаріна в Данському технічному університеті, за 400 метрів від Ейфелевої вежі у Парижі та на меморіальній табличці в історичному центрі Братислави.

Як широко Росія розкинула тенета свого впливу в світі? Наскільки це загрозливо для нас сьогодні? А також, хто і як намагається віддалити нашу перемогу? Відповіді на ці питання можна знайти у документальному фільмі-розслідуванні.

Данія першою оголосила про передачу Україні таких необхідних нам літаків F-16, танків «Леопард», а також підписала з Україною союзницьку безпекову угоду. В той же час, як з’ясувалося зовсім нещодавно, Данія вже досить довго перебуває у фокусі російських спецслужб. Так, на початку 2022 року країну сколихнув великий шпигунський скандал. Данська влада вислала з країни 15 російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Лассе Ску Андерсен, журналіст-розслідувач популярної данської газети Information, розповів, що нещодавно було засуджено російського шпигуна на ім'я Олексій Нікіфоров. У нього був куратор у російському посольстві, з яким він контактував. Цього куратора звали Тімур Расулов. Він був першим секретарем у посольстві. Вони зустрічалися у суші-барі в районі Лонгбю. Для Тімура Расулова робота в посольстві була прикриттям. Наскільки відомо, він був офіцером російської Служби зовнішньої розвідки і працював тут як дипломат, хоча насправді був шпигуном. Він вербував і обробляв Нікіфорова, а потім якимось чином передавав отриману від Нікіфорова інформацію далі в Росію.

Скандальною ця історія стала тому, що на відміну від Тімура Расулова, російського шпигуна під дипломатичним прикриттям, Олексій Нікіфоров був пересічним росіянином. Він переїхав з Москви у Данію на навчання в далекому 2008-му році. В російському студенті тут розгледіли потенціал і пізніше Нікіфоров отримує можливість написати дисертацію у Данії та закінчити аспірантуру. Після цього росіянин облаштовує тут свій побут: будує карʼєру, купує квартиру, створює сімʼю, стає батьком і, як з’ясували данські журналісти, на якомусь із цих етапів життя був завербований російськими спецслужбами.

"Він був науковцем, який працював над дуже цікавими технологіями, які могли б бути цікавими для Росії та інтересів національної безпеки Росії. Нікіфоров працював неподалік звідси, у Данському технічному університеті. Пропоную туди проїхати. Я покажу вам місце його роботи. Росія була зацікавлена в цьому університеті з декількох причин", - розповів Лассе Ску Андерсен.

Данський технічний університет - це один із найпотужніших скандинавських наукових центрів у сфері технологій та інновацій. Я думав, що Лассе покаже мені лабораторію, в якій працював Олексій Нікіфоров, але на території університету є дещо цікавіше.

"Погруддя Гагаріна було офіційним дарунком Данії від російської держави. Ви можете побачити тут напис, що його подарувало посольство Російської Федерації, посол Міхаіл Ванін. Цікавим є той факт, що погруддя встановили тут 2016 року, за два роки після незаконної анексії Криму. Звісно, уряд Данії засудив цю анексію, але за два роки все ще на офіційному рівні вів ось таку співпрацю з російською державою. Сюди на відкриття прибув посол, він мав тут зустрічі з керівництвом університету, всі усміхалися, плЕскали в долоні. Життя тривало... «Россотруднічество» - це ж офіційний російський державний орган, чи є у нього якісь приховані мотиви? І ми бачимо з нашого розслідування, що вони були. Росія хотіла знати, що відбувається у Технічному університеті Данії. Ця зацікавленість стосувалася зовсім не культурних зв’язків", - пригадує журналіст.

"У випадку із засудженим шпигуном Нікіфоровим, він працював у цьому університеті, він проводив дослідження в галузі зеленої енергетики. За даними данської служби безпеки, Росія вважає зелену енергетику загрозою для національної безпеки, тому що вони дуже залежать від свого експорту вугілля, нафти та інших видів палива. Будь-яка технологія, яка може замінити нафту, зробить Росію менш потужною. То ж вони дійсно хочуть знати, що відбувається, які нові технології з'являються", - додає він.

Влада Данії ніколи не висувала офіційних звинувачень «Россотруднічеству». Я зараз знаходжуся біля головної будівлі цієї російської культурної організації в Копенгагені. Ось вона. Це триповерхова будівля з мансардою. Я хочу Вам сказати, що з огляду на архітектуру цієї споруди це ідеальне місце для шпигунів. Чому? В місцевому архіві я розшукав план цієї споруди за 1974 рік. Ось фасадна частина. Її видно з вулиці. Далі йде велика площа цієї будівлі, внутрішній дворик і що цікаво, тут є таємний хід, прихований від сторонніх очей. Ідеальне місце для шпигунських зустрічей.

Майданчик для таємних зустрічей з вивіскою «будинок культури». Такою могла б бути одна з функцій «Россотруднічества» в російських шпигунських схемах закордоном. Кому спаде в голову перевіряти культурний заклад на наявність там агентів? Але чому ж тоді Олексій Нікіфоров зустрівся зі своїм куратором із посольства в суші-барі? Мабуть, «Россотруднічество» становило якусь більшу загрозу. Адже після широкомашстабного вторгеннян Росії в Україну влада Данії паралельно з висилкою дипломатів-шпигунів закрила офіс цієї організації в Копенгагені. А фігурант скандальної шпигунської справи Олексій Нікіфоров у цей час вже перебував у в’язниці.

Шпигунський скандал з викриттям російського громадянина Олексія Нікіфорова створює нові виклики перед іноземними розвідками. Подивіться самі. Нікіфоров прибув в Данію 2008 року. Він тут навчався, будував кар’єру а потім на якомусь етапі був завербований російськими спецслужбами. А тепер уявіть скільки таких росіян взагалі є в Європі і в світі. Чи означає це, що кожен власник російського паспорту за межами своєї країни є потенційним шпигуном?

Більше про шпигунську мережу РФ у Європі дивіться у відео.