Як готувався наступ на Курську область: New York Times дізналися цікаві подробиці

Українські Збройні сили готували план прориву до Курської області у найсуворішій секретності. Про операцію було відомо дише декільком людям. Офіцери дізналися наступ за три дні його початку, а рядові - лише за добу.



Про це йдеться у статті газети The New York Times.

Журналіст NYT Ендрю Крамер зробив репортаж із україно-російського кордону поблизу Суджі. З його слів, на цій ділянці фронту помітні сліди нещодавнього бою та свідчення того, що російських прикордонників та строковиків застали зненацька: на асфальті валяються бронежилети, на підлозі у приміщеннях видно плями крові та розкидані бинти, а кілька українських військових витягували з-під завалів тіла загиблих російських солдатів і складали їх у мішки для трупів.

Українські війська прорвали слабко захищений кордон РФ і просунулися на десятки кілометрів углиб території країни-агресорки. Автори NYT вважають, що таким чином Київ змінив перебіг війни. Особливо на тлі ситуації, в якій ЗСУ опинилися в останній рік, намагаючись стримати просування російських військ на сході України.

За словами заступника командира однієї з українських бригад, з яким вдалося поспілкуватися журналістам NYT, про плани наступу знало лише обмежене коло військових. Старшим офіцерам розповіли про підготовку вторгнення тільки за три дні до, а рядові взагалі дізналися, що вирушать до РФ, за день до атаки.

У міру того, як новина про наступ поширювалася серед військових, командири покладалися на розсудливість солдатів і не відбирали у них телефони. Під час підготування бронетехніку ховали у лісах, пересування військ маскували під навчання та тренування, а солдатам довелося ночувати у занедбаних будинках прикордонних сіл, йдеться у статті.

За даними NYT, стратегія ЗСУ полягала в тому, щоб швидко прорватися через кордон і далі просуватися дорогами та блокувати контратаки росіян, використовуючи переваги ландшафту. У Курській області поля перемежовуються з озерами і болотами, а це, за задумом командування ЗСУ, мало обмежити можливості окупантів пересуватися бездоріжжям.

"Це удар по авторитету Росії, яка вважає себе імперією-переможницею. Ми створили буферну зону всередині цієї країни",- сказав співрозмовник журналістів.

Секретність, у якій проводили підготовку наступу, мала першорядне значення. Автори NYT вважають, що українська влада зробила відповідні висновки після невдалого контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року на півдні України, підготовка до якого широко анонсувалася в ЗМІ. Після прориву в Курській області влада України майже тиждень напряму не коментувала атаку.

Під час підготовки до "прориву" влада України терміново евакуювала людей, які мешкають уздовж кордону з Курською областю. Своєю чергою, РФ відповіла на вторгнення обстрілом прикордонних населених пунктів. Станом на 12 серпня із прикордонних територій Сумської області вивезли майже 20 тисяч людей.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, яку територію контролюють ЗСУ в Курській області. Американські фахівці пишуть про понад 40 населених пунктів, але українська влада називає зовсім іншу цифру.

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