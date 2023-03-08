Як Грузія повстала проти "проросійського" закону: всі подробиці масових протестів, фото і відео

Грузію 7 березня сколихнули протести проти так званого "закону про іноземних агентів". В опозиції називають закон проросійським і спрямованим проти євроінтеграції країни. Учасників мітингу в Тбілісі розганяли водометами, у відповідь протестувальники кидали "коктейлі Молотова". В сутичках є постраждалі, десятки мітингарів заарештовані.

Що відбувається в столиці Грузії, чому скандальний закон спричинив політичну кризу і до чого тут Росія - подробиці від ТСН.ua.

Сутички в Тбілісі

У Тбілісі вранці 8 березня завершилася протестна акція, проте учасники обіцяють незабаром зібратися знову.

Напередодні ввечері у Тбілісі тисячі людей із прапорами Грузії, Євросоюзу та України вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту і перекрили центральний проспект. Учасники акції скандували "Ні російському закону!".

Учасники протестів скандували і знамениту українську кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Обережно! На відео ненормативна лексика!

Під час акції сталися сутички мітингарів з поліцією. Правоохоронці застосували водомети, світлошумові гранати і сльозогінний газ, було затримано щонайменше 66 протестувальників.

В поліції кажуть, що учасники акції використовували коктейлі Молотова, піротехніку, закидали камінням будівлю МВС, а також підпалили службові автомобілі міністерства. Постраждали 50 поліцейських.

Політична криза через "закон про іноагентів"

7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні проєкт закону про "іноагентів", що копіює аналогічний російський закон. Документ передбачає, що ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноземних агентів". Фактично, ініціатива спрямована на обмеження діяльності правозахисніків, опозиційної преси.

Розгляд законопроєкту супроводжувався протестами опозиції і бійкою депутатів у парламенті.

В Європейському Союзі заявили, що документ суперечить умовам набуття членства в ЄС. Посольство США в Грузії назвало ухвалення цього законопроєкту "чорним днем для грузинської демократії".

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі виступив на підтримку закону про іноагентів і заявив, що неурядові організації "борються з державністю і державними інтересами". Він запевнив, що Грузія робить все для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі через голосування за "закон про іноагентів" була змушена змінити програму свого візиту до США. Зурабішвілі записала звернення до громадян Грузії на тлі статуї Свободи у Нью-Йорку і пообіцяла, що накладе вето на закон.

Декілька сотень грузинських неурядових організацій та ЗМІ підписали заяву проти ухвалення у Грузії "закону про іноагентів".

"Цей закон, спрямований на громадянське суспільство - лише частина більшої картини, більшої анатомії зради. Наш режим вважає Захід і вільний світ нашим ворогом і намагається культивувати цю путінську ідею, зраджуючи майбутнє Грузії", - заявляє член опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія.

В грузинській опозиції вважають, що правляча партія "Грузинська мрія", підконтрольна олігарху Бідзині Іванішвілі, діє всупереч національним інтересам і підриває рух до євроатлантичної інтеграції.

Чого добивається грузинська влада: думка експерта

Грузинський політолог Гела Васадзе в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що розгляд скандального законопроєкту - частина війни РФ проти західного світу.

"Давайте прямо скажемо - йде війна Російської Федерації проти України, проти всього цивілізованого світу. Те, що зараз відбувається в Грузії - теж частина цієї війни... Навіщо це робиться - зрозуміло. Вони торгуються із Заходом: щоб євроінтеграція у них була, але ще й на Росії гроші робити. Така ось "Грузинська мрія" у них", - пояснив політолог.

Також Гела Васадзе в коментарі каналу "Freeдом" розповів, що грузинська влада має три основні завдання, коли ухвалює цей закон:

"Маркувати 15 основних неурядових організацій, які займаються моніторингом прав і свобод у Грузії. Обмежити фінансування опозиційних медіа з-за кордону, тому що всередині країни знайти гроші на повноцінне медіа практично неможливо. І головне - влада створює собі "відмазку". Ухвалення цього закону дозволить їм сказати, коли Грузії вкотре відмовлять у кандидатстві в ЄС - "дивіться, ми ухвалили цей закон, а вони нас не пустили". Не пускають не через це, і навіть не через те, що Саакашвілі сьогодні помирає у в'язниці, а через те, що загальний регрес у сфері демократії та свободи є. А в ЄС без цього робити нічого".

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