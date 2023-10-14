Як ХАМАС вдалося прорвати ізраїльську оборону і захопити військові бази

Бойовики руху ХАМАС під час нападу на мирні міста Ізраїлю 7 жовтня мали при собі докладні карти міст і військових баз.10 бойовиків із Гази точно знали, як знайти центр ізраїльської розвідки — і як потрапити всередину.

Про це пише видання New York Time.

Після того, як бойовики потрапили на територію Ізраїлю, вони попрямували на схід на п’яти мотоциклах. Терористи, озброєні гвинтівками, стріляли по цивільних автомобілях, які проїжджали повз.

Потім вони підірвали шлагбаум невеликим зарядом вибухівки, зайшли на базу та зупинилися, щоб зробити групове селфі. Тоді вони застрелили неозброєного ізраїльського солдата.

Увійшовши всередину, вони потрапили до кімнати, заповненої комп’ютерами — центр військової розвідки. Під ліжком у кімнаті знайшли двох військових, які ховалися. Бойовики застрелили обох.

Ця послідовність була знята на камеру, встановлену на голові озброєного чоловіка, якого пізніше вбили. The New York Times переглянула кадри, а потім перевірила події, опитавши ізраїльських офіційних осіб, а також перевіривши ізраїльське військове відео атаки.

Завдяки ретельному плануванню та надзвичайній обізнаності щодо таємниць і слабкостей Ізраїлю ХАМАС та його союзники після світанку зайняли всю довжину ізраїльського фронту з Газою.

Використовуючи безпілотники, ХАМАС знищив ключові вежі спостереження та зв’язку вздовж кордону з Газою, створивши величезні "сліпі зони" для ізраїльських військових.

А видання Wall Street Journal ознайомилося з документами, знайденими у місцях проведення атак та у речах убитих бойовиків. Крім того, деякі члени ХАМАС мали при собі тактичні керівництва із зазначенням слабких зон бронетехніки ізраїльської армії. Всі інструкції написані арабською мовою і свідчать про високий ступінь планування нападу та великий масштаб збору розвідданих.

В одному з документів від 15 червня під грифом "цілком таємно" містився план проникнення в кібуц Мефальсім. Передбачалося, що дві групи з п’яти осіб та командир мають здійснити вторгнення.

Документ складається з 14 сторінок, включаючи карти та аерофотознімки кібуца. За планом бойовики мали взяти заручників "для переговорів". Зазначимо, що Мефальсім опинився під ударом бойовиків 7 жовтня.

Війна ХАМАСу проти Ізраїлю

Уранці, 7 жовтня, ісламістське угруповання ХАМАС почало наступ на територію Ізраїлю з території сектора Гази, знищивши танк "Меркава" та захопивши військову базу зі значною кількістю бронетехніки, поліцейську дільницю тощо. Бойовики прорвалися в міста Сдерот, Ашкелон та деякі інші прилеглі населені пункти.

Протягом першого дня війни ХАМАС випустив по ізраїльській території, за різними даними, від 3000 до 5000 ракет. Обстріляли південні та центральні райони Ізраїлю.

Очевидно, що збройну підтримку ХАМАСу надає Іран.

В Армії оборони Ізраїлю заявляють, що протягом перших трьох днів війни було атаковано понад 1700 об’єктів у Газі, зокрема 475 об’єктів ракетних сил терористів.

Протягом першого дня війни терористи захопили в полон більше сотні ізраїльтян та іноземних громадян, які їх утримують у Секторі Гази.

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