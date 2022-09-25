Як і біженцям з України: Земан заявив, що Чехія повинна дати візи росіянам, які тікають від мобілізації

Він вважає, що ті, хто тікає від мобілізації в РФ, не становлять небезпеки для Чехії.

Про це повідомляє ceskenoviny.cz.

"Я думаю, що ми повинні давати візи цим людям, як українським біженцям. Людина, яка біжить з Росії, не становить загрози безпеці. У цій мобілізації бере участь більше мільйона солдатів, це явно канонфутр з усіма наслідками, що випливають", - заявив він.

Земан також вважає, що в Росії зараз можлива зміна влади, оскільки бізнес може бути незадоволений політикою Путіна.

Нагадаємо, президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні.

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