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Як і біженцям з України: Земан заявив, що Чехія повинна дати візи росіянам, які тікають від мобілізації

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Як і біженцям з України: Земан заявив, що Чехія повинна дати візи росіянам, які тікають від мобілізації

Фото: Associated Press

Президент Чехії Мілош Земан захотів впускати росіян до своєї країни.

Він вважає, що ті, хто тікає від мобілізації в РФ, не становлять небезпеки для Чехії

Про це повідомляє ceskenoviny.cz.

"Я думаю, що ми повинні давати візи цим людям, як українським біженцям. Людина, яка біжить з Росії, не становить загрози безпеці. У цій мобілізації бере участь більше мільйона солдатів, це явно канонфутр з усіма наслідками, що випливають", - заявив він.

Земан також вважає, що в Росії зараз можлива зміна влади, оскільки бізнес може бути незадоволений політикою Путіна. 

Нагадаємо, президент Чехії заявив про необхідність збільшення допомоги Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
444
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