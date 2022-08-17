Як і хто з військових РФ керував підривом Північно-Кримського каналу: СБУ встановила хронологію і деталі злочину

В перші дні війни російські військові захопили Каховську ГЕС та підірвали Північно-Кримський канал, щод подати воду до анексованого Криму.

Служба безпеки України встановила хронологію цих подій та ідентифікувала двох військовослужбовців РФ, які віддали злочинні накази. Це заступник командуючого Чорноморського флоту РФз матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Михаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмитро Марков.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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В СБУ наголошують, що вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

"Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах. За матеріалами СБУ росіян підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. З'ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами", - сказанао у повідомленні.

Під час слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння:

▪️ захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;

▪️ унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;

▪️ зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

▪️ здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Обвинувальний акт направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Нагадаємо, жителів Сумської області попередили про проводення рейдів для виявлення ворожих диверсантів. У заходах беруть участь підрозділи правоохоронних структур та Збройних Сил України.

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