Як і коли Трамп може завершити війну в Україні: найвірогідніші сценарії

Україна затамувала подих. Ані слова про нашу державу після підрахунку голосів, але гучні заяви у передвиборчій гонці про завершення війни в Україні. Як Трамп збирається зупиняти Путіна? Якими можуть бути умови? Чи погодиться Україна?

Про найвірогідніші сценарії – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Виборча гонка: що обіцяв Трамп Зеленському

Під час виборчої гонки Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги. Зеленський зазначав, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. І от цей день настав. Історична та переконлива допомога, з такими словами Зеленський надвечір 6 листопада привітав Трампа з перемогою на виборах.

Трамп хоче покласти край війнам

А сам Трамп під час промови перед прихильникам заявив, що хоче покласти край війнам у світі, й пригадав, що за його минулої каденції США не брали участі у нових конфліктах.

За цією гонкою спостерігав увесь світ, втім для України це не просто вибори американського президента, а питання майбутнього. Після підбиття підсумків Трамп ані слова не вимовив про Україну, на противагу тому, що у своїй передвиборчій кампанії постійно казав, що війна зупиниться. Чого вартують заяви Трампа, що йому достатньо для цього 24-х годин і кількох телефонних дзвінків. Й хоча він казав, що це буде одразу після виборів, певно, розкатувати губу, що вже найближчими днями чи тижнями закінчиться війна не варто. До слова, інавгурація новообраного 47-го президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Ну й не забуваємо, що до України досі надійшла не вся допомога, яку обіцяв ще Байден, а от наскільки зміниться політика Трампа й чи так само він буде підтримувати нашу державу – покаже лише час. Як саме може змінитися та чи зміниться кардинально військова допомога Україні, як перемога Трампа на виборах вплине на ситуацію на полі бою – ТСН.ua пояснив політолог Володимир Фесенко.

"З високою вірогідністю адміністрація Байдена спробує в межах своїх повноважень надати воєнну допомогу Україні, за яку було раніше проголосовано. Поки президентом залишається Байден, то в межах своїх повноважень та частина воєнної допомоги, яку він своїми рішеннями може надати Україні – вона надаватиметься. Тому Зеленський і казав, що ми можемо отримати більші за обсягами пакети допомоги. Можливо, вони будуть частіше надходити. Зазвичай два рази на місяць, а тепер 3-4 рази. Безумовно, ця допомога буде продовжена і навіть посилена, щоб максимально використати ті гроші, які є в бюджеті, за який було проголосовано у квітні"

Грошей більше не буде?

Так, це той самий пакет, який раніше блокували республіканці. Але тепер постає нове питання, у грудні Конгрес буде вирішувати питання бюджету на наступний рік, давати гроші чи зброю просто так - навряд чи будуть, а от в кредит – так. Про це каже і Фесенко, зазначаючи, що питання на наступний рік ще, на жаль, не вирішено.

"Конгрес вирішуватиме у грудні питання щодо бюджету на наступний рік, зокрема питання про Україну. Ситуація матиме такий вигляд: воєнну допомогу нам можуть зберегти, але республіканці – за зміну формату. Щоб це була допомога в кредит, лендліз. За лендліз було проголосовано 2022 року. Ми отримували воєнну допомогу безкоштовно. А лендліз – це в борг. Таку думку висловлював і Трамп про допомогу на умовах кредиту. Ось у чому різниця. Але це треба теж ухвалити. Найімовірніше, не буде економічної, фінансової підтримки. Багато республіканців проти такої допомоги. Трамп вважає, що Україна і так отримує багато грошей".

Коли будуть перемовини?

Політолог також відповів на питання про те, якими ж можуть бути кроки Трампа щодо України. Найвірогідніше – питання перемовин почне підніматися активніше, але не просто зараз. А ще, він таки поспілкується і з Путіним, і з Зеленським. Крім того, Фесенко назвав, де і коли може порушитися питання перемовин.

"Точно ініціювання переговорів, але трохи пізніше. Я думаю, що він зараз дочекається офіційного проголошення своєї перемоги, привітань від суперника. Але після того, коли відсвяткують це, я думаю, що будуть дзвінки і Зеленському, і Путіну. А далі важливий момент. Кого він призначить як модератора переговорів? І ще один цікавий момент. Питання про переговори може порушуватися на саміті Великої двадцятки. Чи буде там хтось присутній від Трампа? Це інтрига".

Трамп хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру

До речі, подейкують, що Трамп хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру, бо Обама ж став, ось і він має, для нього, кажуть експерти, це питання принципу, він хоче стати потужним миротворцем. А тепер повертаємося до дзвінка путіну, бо ж цікаво побачити, як Трамп таки хоче завершити війну в Україні. Передбачити, як відреагує насправді кремлівський диктатор – наразі точно не береться ніхто. Але версії є різні. Хтось вважає, що Путін не піде на переговори й таких публікацій досить багато, мовляв, він ставитиме ультиматуми, тому що нині у нього є воєнна перевага. Політолог Володимир Фесенко озвучив і свою думку щодо цього.

"Моя версія: Путін може погодитися на переговори, тому що вони відповідають його інтересам. Він хоче розпочати переговорну гру, але він продовжить наступ, він не припинить воєнних дій. Він тиснутиме на переговори воєнним шляхом. Головна інтрига буде не в тому, погодиться Путін на переговори чи ні. Він, найімовірніше, погодиться. Проблема буде в іншому. Він висуватиме ультиматуми стосовно України. Він вимагатиме односторонніх поступок для завершення війни. А Трамп буде, найвірогідніше, пропонувати дуже просту формулу: припинення вогню по лінії фронту, те, що у нас називають заморожуванням. Можливо, як поступка Росії – відмова від НАТО. І все. А Путін вимагатиме значно більше. Зокрема, скорочення Збройних сил, денацифікацію тощо".

А ще, зазначає політолог, головна інтрига – якщо Путін відмовиться від припинення війни на умовах Трампа.

"Як реагуватиме Трамп? Йому радять деякі люди з кола республіканців, по-перше, збільшити допомогу Україні, по друге, якщо не погодиться Путін, то спочатку попередити про жорсткі дії щодо Росії. Одна з таких дій, яка була озвучена – обвалити ринок нафти, зменшити ціну на неї. Тиснути на Путіна через його больову точку, оскільки більше грошей на війну він бере від продажу нафти".

Як Трамп буде зупиняти Путіна

Нагадаю, що раніше в одному із інтерв’ю ще під час виборчої гонки Трамп зазначав, що в Америці найбільше рідкого золота, нафти і газу, і вони будуть збільшувати видобуток і бурити більше свердловин, таким чином може статися обвал цін, а відтак у Путіна, мовляв, не буде можливості фінансувати війну.

Тепер є визначеність

Резюмуючи, політолог висловився щодо можливого впливу американських виборів на війну в Україні, й зазначив, що зараз все ж стало більше визначеності. Те, що розпочнуться якісь переговори – це доволі вірогідно. На його думку, це певна визначеність, тому що нинішня ситуація невизначена. Війна на виснаження точно працює проти наших інтересів. В чому може бути умовний позитив, хоча це не гарантовано – це прискорення розвитку подій. Є певна надія, але гарантій немає, водночас впевнений, що визначеності про переговори стане більше, а в цьому є і позитивний складник. А от як швидко Трамп покаже американцям і світу, що він виконує свої обіцянки не словами, а ділом – в ефірі телеканалу Рада пояснював і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Західні ЗМІ про варіанти закінчення війни в Україні

Водночас якими можуть бути перемовини і умови на них – обговорюють і всі західні ЗМІ. Наприклад, зе вол стріт джорнал опублікував статтю, у якій, посилаючись на джерела, заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років. Крім того, там пишуть, що план передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону та от невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. Тут без коментарів. Крім того, писаний джерелами план припинення війни схожий на те, як у вересні вирішення конфлікту представляв майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, Трамп запропонує угоду, за якою Росія збереже за собою українські території, вздовж нинішньої лінії фронту створять демілітаризовану зону, а українські війська посилять на випадок повторного конфлікту з Росією. Москва у свою чергу отримає гарантії НЕвступу України до військових альянсів, у тому числі до НАТО.

Путін не погодиться?

Проте, насправді, сувора правда в тому, що Путін не зацікавлений у жодних перемовинах ні зі США, ні, тим паче, з Україною. До того ж, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повторив, що НАТО має "забратися" на кордони 1997 року. Москва вже висувала цю вимогу в грудні 2021 року, ставлячи цим під сумнів щонайменше чотири хвилі розширення НАТО на Схід, бажаючи повернутися до часів Холодної війни. Звичайно, що цього не буде. Але водночас і немає гарантії, що буде таке собі втілення "мирного плану Трампа" щодо замороження війни Росії проти України, який, нагадаю, ще у вересні озвучив його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, мовляв, Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. "Демаркаційна лінія", мяк її називає Джей Ді Венс, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій, що вже суперечить визначенню демілітаризованої зони, щоб Росія не вторглася знову. Адже, по-перше, в цьому не зацікавлений Путін. І для нього, всупереч поширеному баченню, президентство Трампа, – це як кістка в горлі. Адже його зацикленість на протидії Китаю та Ірану може зіграти ключову роль у підтримці цих країн Росії у війні проти України.

Водночас Трамп дійсно може виявити бажання подзвонити чи навіть зустрітися з Путіним. Проте, тут треба пам’ятати ще один важливий момент: у лютому 2026 року збігає термін дії угоди START щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Тому, як би там не було, на Адміністрацію Трампа буде чинитися шалений тиск. І, навряд чи Трамп зможе десь піти на поступки Москві. Водночас співрозмовники видання зе вол стріт джорнал підкреслили, що Трамп поки не схвалив конкретний план припинення війни в Україні. Колишній помічник республіканця з нацбезпеки зазначив, що Трамп ухвалить рішення особисто і в останній момент. Та от залишається питання – якщо будуть подібні ультиматуми чи “пропозиції”, що тоді робитиме Україна?

Нагадаємо, що Трамп дуже гучно заявляв, що може закінчити війну протягом 24 годин. Але в ніч проти 7 листопада Україна знову здригнулася від вибухів – люди знову не спали через наліт російських дронів.

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