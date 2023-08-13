Як із Leopard: Шольц відкинув звинувачення, що Німеччина нерішуча у питанні постачання ракет Taurus

Більшість громадян у Німеччині вважають за потрібне, що не на кожну вимогу доставки одразу потрібно відповідати "так", пояснив Шольц.

Німецький канцлер Олаф Шольц відреагував на інформацію у ЗМІ та відкинув звинувачення у нерішучості щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це пише Tagesschau.

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", – сказав він, наголосивши, що не хотів поспішати в цьому питанні.

Попри це, видання пише, що канцлер досі не визначився з питанням доставки Україні німецьких крилатих ракет Taurus.

Зазначається, що Шольц підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але просить не квапити його у цьому.

Як він пояснив, що більшість громадян у Німеччині вважають за потрібне, що не на кожну вимогу доставки одразу потрібно відповідати "так".

Як повідмоляли раніше, очільник МЗС Дмитро Кулеба відповів, як Україна буде використовувати ракети Taurus.

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