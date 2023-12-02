Як Кремль намагається стримати протести дружин мобілізованих: деталі від розвідки Британії

Російська влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з мобілізованими на війну в Україні. Москва намагається бодай якось придушити публічну незгоду дружин російських солдатів.

Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Великої Британії.

"Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестантів дружин свідчать про те, що в останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів", - йдеться в огляді.

Зазначається, що днями одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Пізніше на групу причепили "фейковий" попереджувальний ярлик. Ймовірно, це відбулось з подавання прокремлівських авторів.

"Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже більше року перебувають на лінії фронту", - наголошує британська розвідка.

Як повідомлялося, російський президент-диктатор Володимир Путін підписав указ про збільшення своєї армії. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою “СВО” та “розширенням НАТО”. Загалом Путін збільшив ЗР РФ практично на 170 тисяч осіб.

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