Як Кремль використовує РПЦ для війни проти України: ISW проаналізував події на Великдень

РПЦ докладає зусиль, аби сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.

Підконтрольна Кремлю Російська православна церква скористалася святом Великодня 5 травня, щоб продовжити свої зусилля із залучення внутрішньої підтримки війни проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Голова РПЦ патріарх Кирило звернувся з великоднім посланням, у якому заявив, що Росія переживає "важкі" і "доленосні" випробування. Він назвав російські землі "священними". Кирило закликав людей молитися за російську владу та військових. Кирило висловив сподівання, що Бог приведе до припинення "міжусобної" війни в Україні.

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Присутній на богослужінні президент Росії Володимир Путін подякував патріарху за його "плідну співпрацю" в "нинішній складний період". Диктатор заявив, що РПЦ та "інші християнські конфесії" зберігають російську спадщину та суспільні цінності.

Як повідомило російське незалежне видання "Можем объяснить", телеканал "Звезда" Міноборони РФ транслював це богослужіння та видалив усі коментарі глядачів із закликами до миру.

Аналітики зазначили, що російська влада систематично пригнічувала релігійну свободу в країні як питання державної політики та переслідувала певні християнські конфесії. Російська влада також систематично переслідує Православну Церкву України, протестантів, римо-католиків та інші конфесії, які не належать до РПЦ, на окупованих територіях України.

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У звіті також повідомляється, що РПЦ постійно підтримує війну в Україні, а керівництво церкви позбавило сану кількох священнослужителів, які відмовилися просувати запроваджені Кремлем молитви на підтримку повномасштабного вторгнення до України.

"РПЦ МП також нещодавно назвала війну Росії в Україні екзистенційною "священною війною" та схвалила документ про ідеологічну політику, який об’єднує кілька кремлівських ідеологічних наративів у очевидних зусиллях сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії", – дійшли висновку аналітики ISW.

Нагадаємо, в березні так званий всесвітній російський народний собор під головуванням патріарха Кирила видав "наказ", у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

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